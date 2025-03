Putin anunță azi dacă acceptă sau nu armistițiul de 30 de zile în Ucraina. Kremlinul a criticat propunerea SUA

Consilierul pentru politică externă al preşedintelui rus Vladimir Putin, Iuri Uşakov, a declarat joi că a transmis Washingtonului că o încetare a focului de 30 de zile propusă de SUA şi Ucraina nu ar face decât să ofere un respiro armatei ucrainene, relatează Reuters.

Kremlinul a criticat armistițiul propus de SUA: Doar un respiro pentru armata ucraineană

Acest armistiţiu a fost convenit la negocierile americano-ucrainene desfăşurate marţi în Arabia Saudită. De asemenea, preşedintele american Donald Trump a acceptat să reia ajutorul militar şi furnizarea de informaţii către Ucraina, pe care le suspendase după altercaţia avută pe 28 februarie la Casa Albă cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, căruia i-a reproşat atunci că nu doreşte încheierea unui acord de pace cu Rusia.

Trimisul special al lui Trump pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, a sosit joi la Moscova pentru a se întâlni cu Putin. Potrivit oficialilor ruşi, consilierul pentru securitate naţională al Casei Albe, Mike Waltz, a oferit miercuri Moscovei detalii despre armistiţiul propus, iar Rusia este pregătită să discute asupra acestuia.

Iuri Uşakov, consilierul prezidenţial rus care a fost ambasador la Washington şi vorbeşte în numele lui Putin în chestiunile de politică externă majore, a declarat la televiziunea publică rusă că a discutat miercuri cu Waltz pentru a-i comunica poziţia Rusiei asupra propunerii de armistiţiu.

"Am transmis poziţia noastră conform căreia acesta nu este altceva decât un răgaz temporar pentru armata ucraineană, nimic mai mult", a subliniat Uşakov. "Obiectivul nostru este o soluţionare pe termen lung care să ţină cont de interesele legitime ale ţării noastre şi de preocupările noastre bine-cunoscute. Consider că nimeni nu are nevoie de paşi care (doar) imită acţiunile paşnice în această situaţie", a explicat consilierul lui Putin.

Putin va prezenta joi poziția Rusiei asupra armistițiului propus de SUA și Ucraina

Întrebat dacă Rusia respinge astfel propunerea de armistiţiu, Ușakov, care lucrează alături de Putin la Kremlin din 2012, a spus că președintele va vorbi probabil cu presa mai târziu joi și va prezenta în detaliu poziția Rusiei.

Întrebat despre o relatare a agenţiei Reuters conform căreia Rusia a transmis Statelor Unite o listă de cereri în vederea încheierii unui acord de pace cu Ucraina şi normalizării relaţiilor cu SUA, Uşakov a răspuns că preşedinţia SUA cunoaşte poziţia Moscovei.

Trump şi-a manifestat miercuri speranţa că Rusia va accepta propunerea de armistiţiu, sugerând totodată că în caz contrar i-ar putea impune noi sancţiuni.

