Răzbunarea Chinei pe Donald Trump: Nu mai cumpără filme americane

China intenţionează "să reducă moderat" numărul de filme americane difuzate pe teritoriul ei, în cadrul unei măsuri neobişnuite de represalii faţă de cele mai recente creşteri tarifare impuse de administraţia de la Washington, a anunţat joi televiziunea de stat chineză, China Central Television (CCTV).

China va reduce importurile de filme din SUA

Impunerea "ilegală" a taxelor vamale de către guvernul Statelor Unite asupra Chinei "va reduce inevitabil şi mai mult popularitatea filmelor americane în rândul publicului intern", a declarat un purtător de cuvânt al autorităţii de reglementare a cinematografiei din Beijing, citat de CCTV. În schimb, în China vor fi prezentate mai multe filme care sunt produse în celelalte ţări ale lumii, a adăugat el.

Tarifele de retorsiune ale Chinei de 84% asupra importurilor din SUA au intrat în vigoare joi, determinându-l pe preşedintele american Donald Trump să majoreze din nou tarifele asupra importurilor chineze în Statele Unite la 125%.

Donald Trump a justificat măsura spunând că China a arătat o "lipsă de respect" faţă de pieţele mondiale. Beijingul a promis anterior că va "lupta până la capăt" în disputa tarifară şi a acuzat SUA de şantaj, însă China nu a răspuns la ultima majorare a tarifelor prin noi creşteri tarifare.

China are deja implementat un sistem de cote pentru filmele străine, care trebuie să treacă şi de reglementările cenzurii chineze înainte de a putea fi difuzate. O reducere a accesului pe această piaţă, a doua ca importanţă din lume după cea din Statele Unite, ar putea diminua încasările studiourilor hollywoodiene, relatează AFP.

Potrivit Reuters, în ultimele trei decenii, China a importat anual zece filme produse la Hollywood. Filmele hollywoodiene reprezintă doar 5% din box-office-ul total obţinut pe piaţa chineză. În plus, China taxează acel număr redus de filme cu 50% înainte ca orice venituri să ajungă în Statele Unite, a explicat Chris Fenton, autorul cărţii "Feeding the Dragon: Inside the Trillion Dollar Dilemma Facing Hollywood, the NBA, and American Business".

Studiourile hollywoodiene primesc apoi doar 25% din încasările obţinute în cadrul box-office-ului din China, în timp ce alte pieţe le oferă un procent dublu, a adăugat el.

Printre filmele importate în trecut de China din Statele Unite s-au numărat producţii cum ar fi "Titanic" şi "Avatar", care au doborât apoi recordurile de încasări pe piaţa chineză, ajutându-i pe actori precum Leonardo DiCaprio şi regizori precum James Cameron să devină nume cunoscute şi apreciate în rândul iubitorilor chinezi de filme din toate generaţiile.

În box-office-ul chinez din toate timpurile, un singur film de import s-a clasat între primele 20 de poziţii: "Avengers: Endgame", cu încasări de 4,25 miliarde de yuani (579,8 milioane de dolari). Toate celelalte filme din topul 20 chinez sunt producţii interne.

