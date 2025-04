Apelul lui Sebastian Burduja, după blackout-ul din Spania și Portugalia. În ce situație se află România

Ministrul face apel la toți cetățenii să râmână calmi și îi asigură pe aceștia că nu există nicio problemă în acest moment în sistemul energetic național.

În ce situație se află România

"În contextul penelor de curent majore din Spania și Portugalia, fac apel la toți cetățenii României să rămână calmi. Sunt în contact permanent cu Dispecerul Energetic Național. Nu avem nicio problemă în acest moment în sistemul energetic național. Acum ne acoperim consumul propriu din ceea ce producem și exportăm peste 200MW. În țara noastră, situația este monitorizată atent și este sub control. Am deplină încredere în experții noștri, care au demonstrat de fiecare dată că suntem capabili să gestionăm situațiile dificile apărute, așa cum au fost și cele din perioada sărbătorilor pascale. Cu privire la cauzele blackout-ului din Spania și Portugalia, prioritatea zero este restabilirea alimentării cu energie electrică a tuturor consumatorilor. În orele și zilele următoare va exista, cu certitudine, o analiză aprofundată asupra cauzelor și efectelor, inclusiv măsurile necesare la nivel național și european. Vă țin la curent. Mulțumesc pentru responsabilitate", a declarat Sebastian Burduja, ministrul Energiei.

Articolul continuă după reclamă

O întrerupere masivă a curentului electric a afectat întreaga Spanie luni, 28 aprilie 2025, provocând pene de curent pe scară largă și întreruperi ale rețelei telefonice. Au fost afectate și unele regiuni din Portugalia și sudul Franței, interconectate la rețeaua spaniolă.

Pana de curent a afectat și sistemele de plată și a perturbat infrastructura critică. Principalele companii de energie electrică din Spania nu au oferit încă o explicație oficială, iar autoritățile precizează că motivele acestui incident major sunt în continuare în curs de investigare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că un tânăr de până în 35 de ani îşi permite să cumpere o locuinţă? Da NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰