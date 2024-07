Robert Downey Jr. va apărea în filmul Avengers: Doomsday, ce urmează să fie lansat în mai 2026, relatează BBC News. În 2027 se va lansa o continuare, intitulată Secret Wars. La Comic Con, în San Diego, actorul a apărut costumat în Doctor Doom, cu o pelerină verde şi masca iconică a personajului Marvel, pentru a anunţa vestea. Fanii au izbucnit în ţipete şi aplauze în momentul în care şi-a dat jos masca şi şi-a dezvăluit identitatea.

De ce Doctor Doom şi nu Iron Man

"Îmi place să joc personaje mai complicate", a declarat actorul jurnaliştilor prezenţi la eveniment. Cu toate că a debutat în universsul Marvel cu filmul Iron Man în 2008, Robert Downey Jr. a spus în repetate rânduri că vrea să joace personaje noi. La începutul acestui an, actorul american a câştigat un Oscar pentru rolul jucat în Oppenheimer. A apărut ultima dată într-un film Marvel în 2019 când a fost lansat Avengers: Endgame.

Marvel urmează să lanseze alte trei filme în 2025, înainte ca seria Avengers să revină pe marile ecrane. În Captain America: Brave New World Harrison Ford îl va înlocui pe William Hurt în rolul generalului Thaddeus "Thunderbolt” Ross. Florence Pugh va avea un rol principal în Thunderbolts, în timp ce Pedro Pascal își va face debutul Marvel în The Fantastic 4: First Steps.

Filmele Marvel produse în parteneriat cu Disney au generat încasări de 30 de miliarde de dolari, din 2008 încoace, dar în ultimii ani veniturile au scăzut.

