Robert Towne, scenaristul filmului Chinatown şi câştigător al premiului Oscar, a murit la vârsta de 89 de ani

Towne a murit luni la locuința sa din Los Angeles, a declarat publicistul său, care nu a dezvăluit cauza decesului, scrie The Guardian, citat de Mediafax.

A murit la 89 de ani

Robert Towne a câștigat un Oscar pentru Chinatown și a fost nominalizat de alte trei ori, pentru The Last Detail, Shampoo și Greystroke. În 1997, a primit un premiu pentru întreaga carieră din partea Writers Guild of America.

Articolul continuă după reclamă

Towne a mai lucrat la The Firm și la primele două filme Mission: Impossible.

Cel mai recent film al său a fost Ask the Dust, o poveste din Los Angeles pe care a scris-o și regizat-o și care a apărut în 2006. Towne a fost căsătorit de două ori, a doua oară cu Luisa Gaule, și a avut doi copii.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Cum se termină diseară meciul România - Olanda? Bate România Bate Olanda

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰