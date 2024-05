Şase bebeluşi au murit într-un incendiu care a devastat sâmbătă un spital de copii la New Delhi, anunţă duminică poliţia capitalei indiene, relatează AFP, citat de news.ro.

Şase bebeluşi, morţi într-un incendiu devastator care a cuprins un spital de copii din New Delhi, India - Delhi Fire Services

În total 12 nou-născuţi au fost evacuaţi din spital în timpul tragediei, însă şase erau deja morţi atunci când au fost preluaţi de către medici, anunţă un poliţist local, Surendra Choudhary. Un al şaptelea bebeluş dintre cei 12 nou-născuţi evacuaţi a murit înaintea incendiului, a precizat el.

"O anchetă a fost declanșată împotriva proprietarului spitalului", a anunţat el. El nu a oferit detalii despre felul în care au murit copiii.

Incendiul a izbucnit sâmbătă seara la Spitalul New Born Baby Care

Incendiul, pentru care au fost mobilizate 14 vehicule de pompieri, a izbucnit sâmbătă seara la Spitalul New Born Baby Care, la New Delhi. "Incendiul s-a extins prea rapid, din cauza exploziei unei butellii cu oxigen", a declarat șeful pompierilor din oraş, Atul Garg pentru agenţia de presă Press Trust of India (PTI).

Ministrul-şef al Delhi, Arvind Kejriwal, care a evocat o situaţie "sfâşietoare", a avertizat că "vinovatul de această neglijenţă nu va fi iertat". "Suntem solidari cu cei care şi-au pierdut copiii nevinovaţi în acest accident", a anunţat el pe reţele de socializare.

