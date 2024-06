Sora fostului preşedinte american nu a fost rănită în aceste violenţe, însă a fost victima gazelor lacrimogene în timp ce acorda un interviu pentru CNN.

"Sunt aici pentru că uitaţi ce se întâmplă. Kenyeni tineri manifestează pentru drepturile lor şi suntem bombardaţi cu gaze lacrimogene. Ne gazează cu lacrimogene! Avem steaguri şi banderole, nimic altceva", a declarat ea. "Nici măcar nu mai văd", a continuat ea, în timp ce tușea și își apăra ochii de gaze.

Kenyenii, nemulţumiţi deja de costul ridicat al traiului în ţară, se opun creşterii taxelor şi impozitelor care, consideră ei, le va face viaţa şi mai grea, transmite News.ro.

Proteste masive în Kenya, după decizia de a crește taxele și impozitele

Marţi, mii de manifestanţi au invadat sediul Parlamentului kenyan, după ce aleşii au adoptat creşterea impozitelor.

Aleşii au fugit din sediul Legislativului printr-un tunel, în timp ce manifestanţi luau clădirea cu asalt şi o incendiau în parte. Protestul este reprimat în mod violent de către autorităţi.

Biroul fostului preşedinte american barack Obama, contactat de The Associated Press, a declarat că nu are de făcut niciun comentariu imediat cu privire la incidentul în care a fost implicată Auma Obama sau la violenţele din Kenya.

