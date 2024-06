Tamayo Perry, actorul din "Piraţii din Caraibe", mort la 49 de ani după ce a fost atacat de rechin

Tamayo Perry, surfer, salvamar şi actor care a avut roluri în "Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides" şi "Blue Crush", a murit duminică după ce a fost atacat de un rechin în Hawaii, relatează BBC. Actorul avea 49 de ani.