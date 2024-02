Trump trebuie să plătească 454 mil. $ într-un caz de fraudă civilă. Are la dispoziție 30 de zile pentru a depune contestație

Este oficial! Donald Trump este din nou bun de plată. Un judecător din New York l-a obligat ieri pe republican să plătească 454 milioane de dolari după ce a fost găsit vinovat pentru că şi-a umflat averea, în procesul civil de fraudă, intentat de procurorul general al New York-ului, Letiţia James. Fostul preşedinte are la dispoziție 30 de zile pentru a depune contestație.