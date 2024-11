Trump l-a ales pe Mike Waltz consilier pentru securitate naţională. Waltz e fost luptător în trupele speciale Beretele Verzi: ce crede despre războiul din Ucraina

Waltz, un om de încredere al lui Trump, care a servit şi în Garda Naţională unde a avut rang de colonel, a criticat activitatea Chinei în Asia-Pacific şi a pledat pentru necesitatea ca Statele Unite să fie pregătite pentru un potenţial conflict în regiune. Consilierul pentru securitate naţională este un rol puternic la Casa Albă, care nu necesită însă confirmarea Senatului.

Waltz, un aprig critic al lui Joe Biden

Waltz va fi responsabil de informarea lui Trump cu privire la principalele probleme de securitate naţională şi de coordonarea cu diferite agenţii. Waltz a criticat administraţia Biden pentru retragerea dezastruoasă din Afganistan în 2021 şi a lăudat public opiniile lui Trump în materie de politică externă.

"Adesea, cei care perturbă nu sunt plăcuţi. Dar sincer, instituţia noastră de securitate naţională şi o mulţime de oameni care sunt înrădăcinaţi în vechi obiceiuri proaste la Pentagon au nevoie de o astfel de perturbare", a declarat Waltz în timpul unui eveniment la începutul acestui an. "Donald Trump este acest perturbator", a adăugat el.

Waltz are o lungă istorie în cercurile politice din Washington. A fost director pentru politica de apărare pentru secretarii apărării Donald Rumsfeld şi Robert Gates şi a fost ales în Congres în 2018. El este preşedintele subcomitetului pentru serviciile armate din Camera Reprezentanţilor - care supervizează logistica militară - şi face parte, de asemenea, din comitetul restrâns pentru informaţii.

Waltz face parte, de asemenea, din grupul de lucru al republicanilor pentru China şi a susţinut că armata americană nu este atât de pregătită pe cât ar trebui să fie în cazul unui conflict în regiunea Indo-Pacific.

Într-o carte publicată la începutul acestui an, intitulată „Hard Truths: Think and Lead Like a Green Beret” („Adevăruri dure: Gândeşte şi conduce ca o Beretă Verde”), Waltz a prezentat o strategie în cinci părţi pentru prevenirea războiului cu China, inclusiv înarmarea mai rapidă a Taiwanului, reasigurarea aliaţilor din Pacific şi modernizarea avioanelor şi navelor.

Cu privire la Ucraina, Waltz a declarat că opiniile sale au evoluat. După invazia Rusiei din 2022 în Ucraina, el a cerut administraţiei Biden să furnizeze mai multe arme Kievului pentru a-i ajuta pe ucraineni să respingă forţele ruse. Dar în timpul unui eveniment desfăşurat luna trecută, Waltz a declarat că trebuie să existe o reevaluare a obiectivelor Statelor Unite în Ucraina. "Este în interesul Americii, vom investi timpul, avuţia, resursele, de care avem nevoie în Pacific în momentul de faţă?" a întrebat Waltz.

El l-a lăudat pe Trump pentru că i-a împins pe aliaţii NATO să cheltuiască mai mult pentru apărare, dar, spre deosebire de preşedintele ales, nu a sugerat retragerea Statelor Unite din alianţă. "Uite, putem fi aliaţi şi prieteni, dar putem avea şi conversaţii dificile", a declarat Waltz luna trecută.

