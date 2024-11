Ucraina mai are suficienți soldați pentru a lupta încă 6-12 luni. SUA se tem că războiul a intrat într-o fază sumbră - NYT

Oficiali militari și din serviciile de informații americane au ajuns la concluzia că războiul din Ucraina nu mai este un impas, relatează The New York Times, într-o analiză dură. Rusia are și ea probleme, dar avansează constant, iar sentimentul de pesimism la Kiev și Washington este tot mai mare. Totodată deficitul de arme nu mai este principalul dezavantaj al Ucrainei. Pentagonul a evaluat că Ucraina mai are în prezent suficienți soldați pentru a lupta încă 6-12 luni, după care se va confrunta cu o lipsă acută.