Un critic rus de artă a murit şi i-ar fi lăsat moştenire lui Vladimir Putin o colecţie de artă de 2 miliarde de dolari

Nina Moleva, renumit critic de artă din Rusia, a murit la vârsta de 98 de ani. Se speculează că misterioasa colecție de lucrări pe care o deţinea, care ar valora 2 miliarde de dolari, îi va rămâne moştenire lui Vladimir Putin, scrie The Moscow Times .

"Nina Mikhailovna Moleva — scriitoare, savantă remarcabilă în istorie și artă, jurnalistă și veterană de război — a murit pe 11 februarie", a declarat miercuri Ministerul Culturii din Rusia pentru Interfax.

Se spune că Moleva deține o colecție de peste 1.000 de picturi, sculpturi și alte opere de artă, inclusiv lucrări ale unor maeștri precum da Vinci, Rembrandt, Titian și Michelangelo. Colecția a fost găzduită într-un apartament cu trei camere din centrul Moscovei, sub pază 24 de ore din 24.

Colecţia "evaluată la 2 miliarde de dolari" ar fi de fapt o minciună

Ea a susţinut că această colecție a fost evaluată de o casă de licitaţii din Paris la un preț de pornire de 400 de milioane de dolari și o valoare reală estimată la 2 miliarde de dolari. Jurnaliştii şi colegii critici de artă pun la îndoială afirmaţiile lui Moleva, iar Muzeul de Arte Frumoase Puşkin a refuzat să accepte colecţia când ea a încercat să o doneze.

Moleva a plănuit apoi să lase moștenirea colecției statului, dar ea a notat numele lui Putin după ce a aflat de la avocatul ei că trebuie să numească o persoană, potrivit tabloidul Moskovsky Komsomolets. "Am lăsat-o pe seama președintelui", a declarat Moleva pentru The Moscow Times prin telefon în 2015. "Nu am nimic altceva de spus".

Cum ar fi reuşit să colecţioneze Moleva şi soţul ei piesele de artă

Una dintre mai multe teorii despre colecție a afirmat că Moleva și răposatul ei soț, binecunoscutul artist de avangardă Ely Belyutin, ar fi colecționat și comercializat artă pentru liderii sovietici. O altă teorie este că Belyutin, despre care s-a zvonit că a lucrat ca ofițer de informații militare sovietice, ar fi introdus clandestin lucrările din Europa de război.

Cuplul a susținut că bunicul lui Belyutin, Ivan Grinyov, un artist de scenă la teatrele imperiale din Moscova, a început colecția ca un aspirant al artelor. Grinyov și-a ascuns colecția de bolșevici în timpul revoluției din 1917, potrivit poveștii familiei.

În 1968, Moleva și Belyutin au câștigat dreptul de a se muta înapoi în trei dintre camerele din ceea ce era inițial un apartament cu 12 camere, unde au susținut că au găsit tezaurul ascuns de artă într-o mansardă falsă, exact acolo unde se presupune că strămoșul lor l-a lăsat.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Reuşiţi să dormiţi 7-8 ore în fiecare noapte? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰