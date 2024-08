Un film biografic exploziv despre Donald Trump va fi lansat chiar înainte de alegeri. Un actor român va juca rolul fostului preşedinte al SUA

Alegeri SUA 2024 . Un film biografic controversat despre Donald Trump, "The Apprentice", urmează să fie lansat în cinematografe, în octombrie, în Statele Unite, cu o lună înainte de alegerile prezidenţiale, potrivit presei americane, relatează AFP, citată de news.ro.

Potrivit Los Angeles Times, studioul Briarcliff Entertainment preconizează să lanseze "The Apprentice" la 11 octombrie. Studioul, contactat de AFP, nu a oferit o reacţie pe marginea acestui subiect. La 5 noiembrie, Donald Trump, candidatul republican, o va înfrunta pe democrata Kamala Harris într-un scrutin care se anunţă foarte strâns.

Scenariul, scris de un jurnalist care avea relaţii strânse cu Donald Trump

"The Apprentice" pune în scenă anii tinereţii miliardarului. Prezentat mai întâi ca un arivist un pic naiv, Donald Trump - jucat de Sebastian Stan, cunoscut prin rolul său din "Captain America" - se depărtează de principiile sale pe măsură ce descoperă sforile puterii alături de mentorul său, avocatul Roy Cohn - Jeremy Strong din "Succession" -, strâns asociat maccarthysmului şi mafiei newyorkeze.

Într-o scenă, Donald Trump o violează pe prima sa soţie, Ivana. Apare şi luând pastile de amfetamină sau supus unei liposuncţii şi unei operaţii de mascare a pierderii părului. În viaţa reală, Ivana l-a acuzat pe Donald Trump de viol în timpul divorţului, după care şi-a retras acuzaţiile. Ea a murit în 2022.

Un film biografic fără concesii al danezo-iranului Ali Abbasi, "The Apprentice" a marcat festivalul de la Cannes, unde a fost prezentat în mai. Filmul are de ce să nu-i placă celui vizat, a cărui echipă a promis să-i dea în judecată pe producători, denunţând o ”defăimare pur răuvoitoare”. Scenariul "The Apprentice" este semnat de Gabriel Sherman, un jurnalist care urmărea piaţa imobiliară newyokeză şi dicuta frecvent cu Trump în acea perioadă.

Într-un interviu, actorul principal Sebastian Stan apreciază că miliardarul este ”mai accesibil decât vrem noi să recunoaştem”. Acesta nu este singurul film biografic consacrat unui fost preşedinte care iese în cinema. "Reagan", care retrasează viaţa preşedintelui republican Ronald Reagan, a ieşit în sălile de cinema în America vineri.

