Un muncitor de 26 de ani din Italia a dat lovitura la loterie. A câştigat 500.000 de euro cu un bilet de 5 euro: "Voi continua să lucrez"

Lovitura norocoasă a avut loc la agenția „Gioca Tutto”, situată în centrul localității Ponte di Piave, de-a lungul străzii Postumia, la doar câțiva pași de primărie. Culmea, agenția a mai dat un câștig similar în 2013.

Doar o distracţie

După o zi de muncă la o firmă de construcții din San Polo di Piave, Albin s-a oprit, ca de obicei, împreună cu fratele și colegii săi la barul-agenție deținut de Nicola Callegari și Monica Pianca. În timp ce aștepta sosirea celorlalți, a decis să-și încerce norocul, cumpărând un bilet din seria „20X”, fără să bănuiască că viața i se va schimba în doar câteva momente.

Articolul continuă după reclamă

„Nu mă așteptam deloc. Tocmai mă întorsesem de la muncă și mă îndreptam spre casă. În timp ce savuram o cafea, am cumpărat un bilet, așa doar de distracție”, a povestit norocosul câștigător, potrivit ilgazzettino.it.

„Când am văzut suma câștigată pe bilet, am întrebat imediat la agenție, iar când mi s-a confirmat, am realizat că eu eram câștigătorul”, a adăugat acesta.

Reacția tânărului a fost una de șoc și neîncredere. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să-și sune soția, care a crezut cu greu vestea. Pentru tânărul cuplu, care are deja un copil, această sumă deschide noi oportunități.

„Abia am început să ne gândim ce vom face. Poate vom cumpăra o casă nouă, poate o mașină, încă nu știm sigur. Totul s-a întâmplat atât de repede, că nici eu nu mi-am dat seama pe deplin”, a spus Kryeziu.

Un lucru este cert: nu intenționează să renunțe la muncă. „Voi continua să muncesc, asta e clar. Dar această sumă este un ajutor enorm pentru o familie tânără și ne va oferi mai multă siguranță pe viitor”, a declarat Albin.

O agenţie cu noroc

Conform legislației italiene, premiul va fi impozitat cu 20%, așa cum se aplică tuturor câștigurilor de acest tip. Agenția „Gioca Tutto” nu este străină de astfel de momente de noroc incredibil. În octombrie 2013, un alt jucător a câștigat exact 500.000 de euro, tot cu un bilet „Gratta e Vinci”.

La acea vreme, fericitul câștigător a fost un bărbat de vârstă mijlocie, care nu locuia în Ponte di Piave, dar trecea des prin localitate în interes de serviciu. Acesta a cumpărat un bilet din seria „Miliardario” și a descoperit că a obținut cel mai mare premiu posibil.

Reacția sa a fost similară cu cea a lui Albin Kryeziu: a ieșit din agenție pentru a se calma după șoc, apoi s-a întors și a cerut confirmarea câștigului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Dacă ai studia în străinătate, ai lua în considerare să te întorci în România după absolvire? Da, mi-aș dori să mă întorc și să aplic ce am învățat Poate, în funcție de oportunitățile de angajare în România Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰