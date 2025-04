Europa îl avertizează pe Trump: Avem un plan puternic de răzbunare. UE ar putea lovi companiile Big Tech și băncile americane

Europa are deja un „plan solid” pentru a răspunde Statelor Unite în cazul în care va fi necesar, ca reacție la majorările tarifare impuse de Donald Trump, a declarat marți şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu o zi înainte ca președintele american să anunțe noile tarife vamale, scrie CNN.

Într-un discurs în Parlamentul European, Von der Leyen a insistat că principalul obiectiv al Uniunii Europene este de a găsi "o soluţie negociată". În acelaşi timp, "nu Europa a început această confruntare. Nu vrem neapărat să ne răzbunăm, dar avem un plan solid pentru a face acest lucru dacă este necesar", a avertizat ea.

Donald Trump urmează să impună miercuri așa-numitele "tarife reciproce" tuturor partenerilor comerciali ai Americii. În ultimele săptămâni, Trump a promovat ziua de 2 aprilie drept "Ziua Eliberării" în America.

"Dacă este necesar, ne vom proteja interesele, oamenii, companiile. Vreau să fiu foarte clară cu obiectivul răspunsului nostru", a afirmat preşedinta executivului european, pentru care "confruntarea nu este în interesul nimănui".

Articolul continuă după reclamă

Von der Leyen a subliniat că tarifele reciproce de 25% pe care preşedintele american Donald Trump vrea să le aplice "vor fi un coşmar pentru toţi importatorii americani" şi a adăugat că "astăzi nimeni nu are nevoie de asta: nici Statele Unite, nici Europa".

"Tarifele sunt taxe pe care oamenii le vor plăti. Tarifele sunt taxe pentru americani pe alimente şi medicamente. Tarifele nu vor face decât să stimuleze inflaţia. Exact opusul a ceea ce vrem să realizăm. Fabricile americane vor plăti mai mult pentru componentele produse în Europa. Acest lucru va costa locuri de muncă", a continuat preşedinta CE.

În acest context, Von der Leyen a asigurat că fluxul comercial dintre UE şi SUA "este practic echilibrat" şi şi-a arătat disponibilitatea de a lucra cu Washingtonul "la balanţa comercială, atât a bunurilor, cât şi a serviciilor". Dar, în acelaşi timp, a afirmat că "Europa are multe cărţi" cu care să răspundă, de la comerţ până la tehnologie, trecând prin dimensiunea pieţei unice şi diversificarea relaţiilor comerciale cu ţări terţe.

Von der Leyen nu a oferit detalii suplimentare despre modul în care UE ar putea riposta, dar luna trecută blocul comunitar a trecut deja la fapte: a răspuns tarifelor impuse de Trump asupra oțelului și aluminiului prin introducerea unor contramăsuri asupra exporturilor americane în valoare de până la 26 de miliarde de euro (28 de miliarde de dolari), inclusiv tarife pentru bărci, bourbon și motociclete, scrie CNN.

"Nu Europa a început această confruntare"

Preşedinta CE a insistat că Bruxellesul doreşte să finalizeze până la sfârşitul acestui an un acord comercial cu India - unde von der Leyen a călătorit în februarie -, precum şi să intensifice negocierile cu Indonezia şi Thailanda.

A amintit, de asemenea, că atât ea, cât şi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, se vor deplasa la Samarkand la sfârşitul acestei săptămâni pentru a participa la primul summit UE - Asia Centrală. "Când încrederea în instituţiile multilaterale este sub presiune şi incertitudinea este norma, Uniunea Europeană este un partener fiabil şi de încredere", a spus Costa, în aceeaşi dezbatere din sesiunea plenară a Parlamentului European.

Costa a subliniat că "o lume multipolară nu implică neapărat o concurenţă de neoprit", deoarece "creează, de asemenea, noi oportunităţi strategice de colaborare pe care nu ne putem permite să le ratăm" şi, la fel ca Von der Leyen, a asigurat că "UE este bine pregătită să profite de ele". Von der Leyen a anunţat, de asemenea, că vicepreşedintele CE Stephane Sejourne va prezenta luna viitoare un plan pentru a stimula inovarea pe piaţa UE.

Canada, China, Japonia și Coreea de Sud se pregătesc, de asemenea, să riposteze împotriva tarifelor iminente impuse de Trump. Cele trei țări asiatice plănuiesc să anunțe, de asemenea, tarife în mod coordonat, a declarat luni postul de televiziune de stat chinez CCTV. Liderii acestor state au purtat, duminică, discuții economice pentru prima dată în cinci ani, angajându-se să promoveze comerțul echitabil și să întărească legăturile economice dintre ele, cu doar câteva zile înainte ca SUA să anunțe tarife extinse asupra tuturor partenerilor comerciali, potrivit CNN.

UE pregătește un contraatac la adresa companiilor Big Tech și băncilor americane

Potrivit POLITICO, UE pregătește un contraatac la adresa companiilor Big Tech din Silicon Valley și a băncilor americane de pe Wall Street. Până acum, Bruxelles-ul a urmat regulile clasice ale războiului comercial, răspunzând cu măsuri simetrice la tarifele impuse de SUA, pentru a nu escalada conflictul.

Totuși, în fața noilor amenințări ale Washingtonului, Bruxelles-ul își pregătește un răspuns mai agresiv. Ar putea viza domenii sensibile pentru economia americană: bănci mari precum JP Morgan sau Bank of America, dar și giganți tehnologici precum rețeaua X a lui Elon Musk, Google sau Amazon, cel mai mare retailer online din lume. "Nu excludem un răspuns mai puternic, mai inteligent și mai creativ – fie prin sectorul serviciilor, fie prin proprietate intelectuală", a declarat un oficial UE.

Deși UE este un exportator net de automobile, produse farmaceutice și alimente către SUA, este importator net de servicii – un detaliu care îi oferă un avantaj strategic în eventuale represalii, explică POLITICO. În ansamblu, comerțul transatlantic este echilibrat, cu un excedent european de circa 50 de miliarde de dolari, reprezentând aproximativ 3% din totalul de 1,7 trilioane de dolari anual

"Giganții tech americani, industria financiară și companiile farmaceutice sunt bine înrădăcinate în Europa. Dacă SUA exagerează, Bruxelles-ul are pârghii: impozite impuse companiilor tehnologice, presiune de reglementare pe Wall Street sau taxe pe exporturile de medicamente", a declarat Tobias Gehrke, analist la Consiliul European pentru Relații Externe. "America poate că are un băț mai mare, dar şi Europa are o grămadă de pietre ascuțite de aruncat", a mai spus Gehrke.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-a crescut salariul în ultimul an? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰