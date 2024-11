"Îţi ascult ultimul podcast", a spus Vladimir, al cărui frate Vitali Kliciko a fost, de asemenea, campion mondial la box şi este în prezent primar al Kievului.

"Vă trimit acest videoclip pentru a vă face cunoscut faptul că nu sunt de acord. Vorbiţi despre aceste arme americane trimise în Ucraina, despre care credeţi că vor duce la al treilea război mondial. Aşa că permiteţi-mi să vă spun că răspândiţi propaganda rusă", a spus el, conform The Guardian.

În interviul de trei ore acordat lui Rogan de Donald Trump - despre care se consideră că a influenţat recentele alegeri din SUA, la fel ca şi decizia Kamalei Harris de a nu-i urma exemplul - candidatul republican la aceas vreme a afirmat că ar pune capăt rapid războiului din Ucraina. Rogan i-a acordat sprijinul său lui Trump. Trump a fost acuzat de mult timp că este apropiat de preşedintele rus, Vladimir Putin.

Vineri, Rogan - al cărui podcast este unul dintre cele mai populare din lume, ocupând în prezent locul al treilea în clasamentul Apple Podcasts - a criticat decizia recentă a lui Joe Biden de a permite Ucrainei să lovească teritoriul rus cu rachete furnizate de SUA, considerată în general ca o încercare de a ajuta Kievul să îşi consolideze poziţia de negociere înainte de eventuale discuţii de pace.

"Cum ţi se permite să faci asta când eşti pe picior de plecare?", l-a întrebat Rogan pe Biden, care va părăsi funcţia la 20 ianuarie. "Ca şi cum oamenii nu mai vor să fii acolo, poate că acesta ar fi un lucru bun pe care am vrea să îl evităm de la un fost preşedinte pe moarte. Este o nebunie".

Rogan a declarat că invazia Rusiei în Ucraina a fost "100% greşită", dar a vorbit şi despre preşedintele ucrainean: "Zelenski spune că Putin este îngrozit. Du-te dracului, omule. Voi, nenorociţilor, sunteţi pe cale să declanşaţi al treilea război mondial".

"Rusia lui Putin are probleme, aşa că vor să te sperie pe tine şi pe oamenii ca tine", a spus Kliciko în mesajul său către Rogan. "Războiul lui trebuia să dureze trei zile. El a durat trei ani datorită eroismului şi sacrificiului nostru, al ucrainenilor. Aşa că folosiţi singura armă pe care Putin intenţionează cu adevărat să o folosească, propaganda, iar această armă ne slăbeşte cu adevărat democraţiile. Rusia lui Putin vrea să distrugă Ucraina în linişte. Vor ca America să stea liniştită. Nu bine, dar liniştită. O Americă măreaţă nu este o Americă care abandonează ţările care îşi apără libertatea cu preţul vieţii. Pe scurt, vedeţi, am destul de multe puncte de diferenţă. Dacă mă inviţi pe podcastul tău, am putea discuta despre ele ca nişte oameni liberi", a mai spus el.

Kliciko, în vârstă de 48 de ani, a câştigat aurul olimpic în 1996 înainte de a deţine mai multe titluri mondiale la box între 2000 şi 2015.

Rogan şi-a început cariera în calitate de comentator de arte marţiale mixte şi discută frecvent despre luptele profesioniste cu invitaţii săi.

