Zalando cumpără retailerul german About You cu 1,2 miliarde de euro. Mărcile vor continua să existe separat

Zalando SE, retailerul german de modă, a convenit preluarea rivalului About You Holding SE, pentru aproximativ 1,2 miliarde de euro, în încercarea de a domina piaţa europeană a comerţului electronic, transmit Reuters şi Bloomberg.

Tranzacţia face parte din planurile de formare a unei platforme de comerţ electronic pan-europene, a precizat Zalando. Zalando, cu sediul în Berlin, a anunţat miercuri că oferă investitorilor About You 6,50 euro pe acţiune, o primă de aproximativ 67% faţă de preţul de la închiderea şedinţei bursiere de marţi.

About You, înfiinţată în 2014 ca subsidiară a grupului Otto, are peste 12 milioane de utilizatori lunari care pot alege dintr-o selecţie de 700.000 produse, de la aproximativ 4.000 de mărci. Compania este activă pe toate pieţele importante din Europa şi livrează produse în aproximativ 100 ţări din întreaga lume.

Zalando, pondere mai mare pe piaţa europeană de modă

Conducerea şi Consiliul de Supervizare al About You sprijină tranzacţia, iar acţionarii majoritari care au aproximativ 73% din totalul acţiunilor companiei au convenit de asemenea să accepte oferta, se arată într-un comunicat de presă.

În urma tranzacţiei, Zalando va avea o pondere mai mare pe piaţa europeană de modă şi stil de viaţă, evaluată la 450 miliarde de euro. De asemenea, divizia Scayle deţinută de About You va completa sistemul de operare Zeos al Zalando, a informat compania.

Cele două mărci online vor continua să existe separat

Deşi cele două mărci online vor continua să existe separat, vor fi reduse costurile datorită împărţirii cheltuielilor logistice, a infrastructurii plăţilor şi a colaborării comerciale. Zalando se aşteaptă ca tranzacţia să genereze anual reduceri de costuri de aproximativ 100 milioane de euro.

Entitatea combinată ar urma să aibă o marjă de profit între 10% şi 13%, a precizat Zalando.

