"Am cumpărat o cabină într-un vas de croazieră şi o să călătorim prin toată lumea. O să călătorim încontinuu timp de 15 ani. Haideţi cu noi!", povestea la începutul călătorii un cuplu de pasageri.

Cel puţin ăsta era planul pentru o călătorie de vis în jurul lumii. Johan şi Lanette, un cuplu de youtuberi americani, şi-au vândut firma de închirieri auto din Hawaii pentru o croazieră până la adânci bătrâneţi. Dar, în loc să se bucure de peisajele de vis din Caraibe, cuplul şi-a petrecut vara într-un port de la periferia oraşului Belfast.

Zeci de milionari, forţaţi să trăiască de trei luni ca nişte oameni simpli

În aceeaşi situaţie sunt şi alţi pasageri ce şi-au vândut casele şi au renunţat la locul de muncă pentru aventura vieţii lor.

"De-abia aştept să încep această călătorie. Sunt în Belfast de 3 luni. Am reuşit să mă duc acasă să-mi iau copiii şi am petrecut câteva zile frumoase în Paris. În restul timpului, am stat aici", spun alți pasageri.

Vasul Odyssey, construit în 1993, a rămas andocat în Belfast după ce nava a avut probleme la cutia de viteze şi cu cârmele. Lucrările se desfăşoară la foc continuu pe timpul nopţii. Turiştii pot sta la bord ziua, însă trebuie să părăsească nava pe timp de seară şi să doarmă în hotel. Pentru că multe camere sunt ocupate, mulţi dintre ei sunt nevoiţi să plece cu tot cu bagaje către alte oraşe.

"Au început să trimită oamenii în alte locaţii, din câte ştiu. Da, au câteva opţiuni către Hamburg, Amsterdam sau Brest", spun turiștii.

Nava ar fi trebuit să fie în drum spre insulele Caraibe. Preţurile pentru un astfel de sejur încep de la 98 de mii de dolari şi pot ajunge până la aproape 1 milion de dolari pentru o cabină în care luxul e la el acasă. La bord sunt trei restaurante, o sală de sport, spa, piscină, o bibliotecă şi sală de concerte. Încă nu se ştie exact când vasul va porni la drum.

