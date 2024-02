Anul Nou Chinezesc 2024 . Anul Dragonului de Lemn este un an special. Dragonul este simbolul puterii, al curajului şi al succesului. În zodiacul chinezesc, lemnul este elementul flexibilităţii şi al creativităţii. Pregătirile sunt în toi pentru Festivalul Primăverii care va avea loc pe 10 februarie! Kuala Lumpur a dat deja startul spectacolelor sub apă. Ieri, vizitatorii unui acvariu au avut parte de o surpriză când un dragon şi-a făcut apariţia alături de broaştele ţestoase.

Pe măsură ce Anul Nou Chinezesc se apropie, vânzările de produse cu elemente specifice au avut o adevărată creştere. În China, dragonul este considerat a fi un simbol al norocului, al puterii, dar şi al averii.

Anul Nou Chinezesc începe pe 10 februarie 2024

Anul Nou Chinezesc începe pe 10 februarie 2024, atunci când va avea loc trecerea de la Anul Iepurelui la Anul Dragonului de Lemn. Anul Dragonului de Lemn va fi un an al norocului şi al succesului. Totodată, pentru că lemnul este asociat cu dezvoltarea şi armonia, este un an bun pentru persoanele care vor să iasă din zona de confort.

Data Anului Nou Chinezesc se schimbă în fiecare an, dar se încadrează întotdeauna între 21 ianuarie şi 20 februarie. Potrivit calendarului chinezesc, Anul Nou începe în a doua Lună Nouă de după solstiţiul de iarnă. Începuturile acestei forme de măsurare a timpului datează din secolul 14 î.Hr, iar legenda îl desemnează ca inventator, în anul 2637 î.Hr., pe împăratul Huangdi. Calendarul se bazează pe observaţii astronomice exacte ale fazelor Lunii.

Explicaţia folosirii numelui unor animale pentru desemnarea fiecărui an are la bază o legendă. Se spune că, înainte de a părăsi pământul, Budha a chemat la el toate animalele pentru a-şi lua rămas bun de la ele. Doar 12 animale şi-au făcut apariţia: şobolanul, boul, tigrul, iepurele, dragonul, şarpele, calul, capra, maimuţa, cocoşul, câinele şi mistreţul, iar, în semn de recunoştinţă, Budha a decis ca fiecare an ce urmează să primească numele unui animal. Fiecărui semn i se asociază, pe rând, şi unul dintre elemente fundamentale ale universului: lemnul, focul, pământul, metalul, apa. Un tur complet al calendarului înseamnă cinci cicluri a câte 12 ani, adică 60 de ani.

Chinezii cred că animalul care guvernează anul de naştere are o puternică influenţă asupra persoanei respective.

Tradiţii şi superstiţii de Anul Nou Chinezesc 2024

China fiind un stat multinaţional, fiecare naţionalitate are tradiţii diferite în legătură cu Anul Nou. Cu toate acestea, pentru toate naţionalităţile, masa din seara de Revelion, numită "Masa Reîntregirii", reprezintă un moment important pentru fiecare familie. Indiferent unde se află, toţi membrii familiei încearcă să se întoarcă la casa părintească pentru a servi împreună ultima masă a anului. Există consemnări istorice potrivit cărora chiar şi cei pedepsiţi cu închisoare erau eliberaţi pentru noaptea de Revelion, pentru a fi alături de familie. Cina reuniunii, cea mai importantă masă a anului, are loc în seara zilei în care vechiul an se încheie. Cel mai important fel de mâncare este colţunaşul. Familia va rămâne până târziu şi va aştepta Anul Nou. Miezul nopţii este marcat de sute de focuri de artificii.

În prima zi a noului an, oamenii se îmbracă cu haine noi, fac vizite rudelor şi prietenilor sau primesc invitaţi. Ei îşi adresează reciproc urarea "Xin Nian Hao!" ("La Mulţi Ani!"). După aceea, oaspeţii sunt invitaţi să servească bomboane, fructe şi ceai.

Chinezii consideră că ceea ce fac la începutul unui nou an le va influenţa norocul în anul care începe. A sta treaz în ajun şi a spune cuvinte de apreciere familiei/prietenilor, după ce ceasul bate miezul nopţii; dăruirea de pachete roşii copiilor şi bătrânilor pentru alungarea ghinionului (demon Nian); decorarea casei cu pomi de kumquat (care simbolizează bogăţia şi norocul); purtarea culorii norocoase şi consumul de alimente norocoase, cum ar fi găluştele de orez (unitate familială), alunele prăjite acoperite cu făină (vitalitate), fursecurile cu nuci (fericire) etc. sunt modalităţi populare de a asigura aducerea norocului în noul an. Mulţi copii chinezi poartă pălării sau pantofi cu imaginea animalului corespunzător noului an, pentru a avea noroc.

La chinezi, Anul Nou, sărbătorit cu mare fast, se celebrează printr-o suită de sărbători, foarte importantă fiind "Sărbătoarea Primăverii" - o zi de mulţumire şi recunoştinţă pentru lucrurile bune primite în anul care s-a încheiat. Perioada de manifestări, cuprinde diverse activităţi şi tradiţii specifice pentru fiecare zi, şi se încheie cu "Sărbătoarea Lampioanelor".

Ninsorile abundente perturbă transporturile în centrul şi estul ţării, în timpul Festivalului Primăverii

Ninsorile abundente care au cuprins regiuni din centrul şi estul Chinei începând de miercuri au perturbat transporturile în provinciile Hubei, Hunan şi Anhui, într-o perioadă în care se celebrează Festivalul Primăverii, ocazionat de Anul Nou Chinezesc, transmite duminică agenţia Xinhua.

În provincia Anhui din estul Chinei, la peste 95 de staţii de taxare de pe autostrăzi a fost refuzat accesul autovehiculelor începând de duminică dimineaţă, din cauza zăpezii şi a condiţiilor de îngheţ.

Restricţiile au provocat neplăceri pentru numeroşi călători în timpul "migraţiei" de sărbători, fenomen cunoscut sub numele de "chunyun", care a început pe 26 ianuarie şi se va încheia pe 5 martie.

Potrivit companiei Hubei Airports Group, ambele piste ale Aeroportului Internaţional Wuhan Tianhe din provincia Hubei au fost închise începând de sâmbătă seara din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile. Aeroportul Wuhan Tianhe a desfăşurat o intervenţie de urgenţă pentru îndepărtarea zăpezii şi a gheţii, sâmbătă dimineaţă, şi a anunţat reluarea activităţii pe piste duminică.

În aceeaşi provincie Hubei, aeroportul din oraşul Jingzhou, a fost, de asemenea, închis sâmbătă. Compania China Railway Wuhan Bureau Group şi-a anunţat duminică intenţia de a suspenda 141 de curse feroviare dus-întors din cauza ninsorilor şi a vremii geroase.

Autoritatea feroviară a desfăşurat aproape 3.000 de angajaţi pentru a efectua lucrări de deszăpezire în zona a circa 4.000 de macazuri de cale ferată pentru a asigura buna funcţionare a serviciilor.

În provincia învecinată Hunan, autoritatea feroviară a impus restricţii de viteză pe căile ferate de mare viteză Chongqing-Xiamen şi Zhangjiajie-Jishou-Huaihua, ceea ce a condus la întârzieri pentru unele trenuri. Compania China Railway Guangzhou Group a suspendat, de duminică până luni, 20 de curse feroviare de mare viteză cu trecere prin această provincie.

