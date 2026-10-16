Horoscop săptămânal Scorpion 19-23 octombrie 2026. Ești figura centrală a zodiacului în această săptămână, traversând o etapă de transformare personală de o intensitate rară. Faptul că Soarele trece în Scorpion chiar pe semnul tău îți redă vitalitatea și curajul de a deschide un capitol nou în viață.

Când Soarele face conjuncție cu Venus retrograd din Scorpion, magnetismul tău atinge cote uriașe, dar ești presat să reevaluezi cine ești cu adevărat și ce compromisuri refuzi să mai tolerezi. Totuși, aspectul prin care Venus face careu cu Pluto scoate la iveală lupte aprige de putere legate de cămin sau patrimoniu.

BANI: În plan profesional, capeți autoritatea de a schimba termenii unei colaborări majore în avantajul tău direct. Conjuncția dintre Soare și Venus retrograd în Scorpion favorizează redefinirea imaginii tale publice și atragerea unor contracte alături de parteneri vechi. Fii totuși extrem de precaut în afacerile de familie sau tranzacțiile de proprietăți: careul dintre Venus și Pluto poate aduce presiuni mari din partea rudelor privind împărțirea unor bunuri comune; nu ceda șantajului emoțional și cere respectarea legii.

DRAGOSTE: Pasiunea, senzualitatea și dorința de fuziune afectivă ating cote maxime în aceste zile. Ești irezistibil, iar o fostă relație poate reapărea insistent în calea ta, cerându-ți o a doua șansă. În cuplurile stabile, careul dintre Venus și Pluto declanșează o bătălie a orgoliilor în locuință dacă încerci să impui reguli stricte de conviețuire. Nu lăsa traumele vechi sau dorința de a controla viața partenerului să vă distrugă armonia; alege dialogul sincer și vulnerabil în locul orgoliului.