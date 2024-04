Mercur retrograd din 1 aprilie 2024. Vor fi 2 zodii grav afectate

Mercur retrograd s-a întors. Tranzitul planetei în mișcare rapidă se întâmplă de aproximativ trei sau patru ori în fiecare an și este întotdeauna temut pentru presupusul său impact asupra influenţei pe care o are asupra fiecărei zodii. Această retrogradare are loc între eclipsa de Lună din 25 martie și eclipsa totală de Soare din 8 aprilie. Iată ce trebuie să ştii despre Mercur retrograd.

Mercur este retrograd din 1 până în 25 aprilie 2024

Primul Mercur retrograd din 2024 are loc între 1 şi 25 aprilie. Mercur a intrat în umbra sa pre-retrogradă pe 18 martie. Mercur va fi în umbra sa post-retrogradă, cunoscută sub numele de retrogradare, până pe 13 mai.

2 zodii grav afectate de Mercur retrograd

Berbec

S-ar putea să descoperiți dorința de a vă reconecta cu oamenii cu care ați pierdut legătura în ultimele luni sau ani. S-ar putea să constatați că este înțelept să testați apele înainte de a fi prea acid atunci când comunicaţi şi astfel, evitaţi anumite discuţii în contradictoriu.

Taur

Luaţi o pauză de la ieşiri şi de la reţelele de socializare pentru a vă reîncărca bateriile. Aceasta perioadă va fi benefică pentru viitor, atunci când Mercur iese din retrograd. În schimb, următoarele săptămâni folosiţi-vă energia pentru a medita.

Gemeni

Dacă simțiţi că nu sunteţi împliniţi din punct de vedere profesional, ar fi timpul sa reevaluaţi situaţia şi să vă decideţi ce vreţi pe mai departe. Pur și simplu faceți-vă timp pentru a visa şi urmaţi ceea ce vă face cu adevărat fericiţi

Rac

Te simți nesigur în ceea ce priveşte cariera. Succesul necesită timp și răbdare şi nu trebuie să vă descurajeze prezentul. Fii atent la intențiile tale. Vești bune și interesante vin, dar cu o mică întârziere.

Leu

E un moment numai bun pentru a petrece timp de calitate. Citiți cărți. Vizionați filme. Vă veţi simți plini de idei care vă pot propulsa înainte.

Fecioară

Mercur retrogradează în Berbec din 1 aprilie ar putea aduce dificultăți în comunicare și în gestionarea detaliilor. Este important să fiţi atenţi la comunicare și să fiţi deschişi la adaptări.

Balanţă

Pentru Balanţe, luna aprilie vine cu o serie de schimbări și oportunități. Cu Mercur retrogradând în Berbec din 1 aprilie, ar putea apărea dificultăți în comunicare și în gestionarea detaliilor. Este important să fiţi răbdători și să fiţi deschişi la orice nouă experienţă. Venus în Berbec pe 5 aprilie va aduce o energie pasională și aventuroasă în relații.

Scorpion

S-ar putea să vă simțiţi mai puțin înțeleşi și să întâmpinaţi dificultăți în comunicare. Este important să acordaţi atenție modului în care va exprimaţi gândurile și sentimentele în această perioadă.

Săgetător

Luna aprilie aduce o serie de schimbări și provocări pentru nativii din zodia Săgetător. Cu Mercur care retrogradează în Berbec începând din 1 aprilie, aveţi oportunitatea de a reflecta asupra modului în care comunicaţi ideile și asupra modului în care îți gestionaţi informațiile. Luna Nouă în Berbec pe 8 aprilie aduce o energie fresh și entuziasm, încurajându-vă să începeţi noi proiecte.

Capricorn

Veţi fi provocaţi să reevaluaţi credințele și ideile învechite, pregătindu-vă pentru noi începuturi. Luna Nouă în Berbec pe 8 aprilie aduce oportunități de a stabili noi obiective și de a vă asuma riscuri calculat.

Vărsător

Luna Nouă în Berbec pe 8 aprilie aduce oportunități de a vă pune în aplicare ideile și de a vă exprima individualitatea. Cu Mercur încheie retrogradarea pe 25 aprilie, veţi simți o claritate mentală și o abordare mai pragmatică a problemelor. Venus din Taur pe 29 aprilie aduce o atenție sporită asupra relațiilor și a valorilor personale.

Peşti

Luna aprilie vă invită să exploraţi noi direcții și să vă conectaţi cu aspectele mai profunde ale ființei tale. Cu Mercur retrograd în Berbec începând din 1 aprilie, veţi fi provocaţi să vă analizaţi credințele și să vă clarificaţi viziunea asupra lumii. Luna Nouă în Berbec aduce oportunitatea de a vă extinde cunoștințele și de a vă exprima creativitatea.

Ce înseamnă mercur retrograd

Mercur retrograd apare atunci când planeta Mercur pare să se deplaseze înapoi pe cerul nopții. În realitate, Pământul depășește pe scurt Mercur pe orbita sa, creând un efect vizual.

Chiar dacă Mercur nu se mișcă cu adevărat înapoi, astrologii cred că această perioadă are un efect asupra zodiilor.

Astrologic vorbind, Mercur guvernează comunicarea, informarea și călătoriile şi astfel, se spune că perioada în care retrogradă afectează aceste zone.

În timpul lui Mercur retrograd, ne putem simți presați să facem alegeri rapide sau să acționăm impulsiv. Acordați-vă un moment pentru a reflecta înainte de a acționa. Fiţi foarte atenţi la comunicare. Dacă este posibil, respirați înainte de a vă angaja într-o discuţie mai aprinsă pentru a evita să spuneți cuvinte dureroase care pot avea un impact durabil. Pe scurt, este bine să vă temperaţi.

Ce trebuie să faci când e mercur retrograd?

În acest an, perioada de primăvară a lui Mercur retrograd va dura între 1 și 25 aprilie. Semnul Berbecului este responsabil pentru evenimentul astrologic, ceea ce înseamnă că această perioadă va fi caracterizată de dificultăți în comunicare. Emotivitatea excesivă în conflicte și dezacorduri este plină de consecințe nefavorabile, așa că ar trebui să dai dovadă de rezistență la stres.

Astrologii cred că această perioadă este nefavorabilă pentru:

întocmirea de documente importante;

demararea unor proiecte noi;

luarea de decizii importante;

efectuarea de achiziții mari;

cumpărarea de echipamente, inclusiv gadget-uri;

călătoria pe distanțe lungi;

căsătoria;

începerea lucrărilor de renovare;

experimentarea aspectului dumneavoastră.

