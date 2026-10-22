Un bărbat din Italia a ajuns în fața instanței, fiind acuzat că a încercat să șantajeze producătorul de gem Zuegg, amenințând că va contamina produsele și le va pune pe rafturile supermarketurilor dacă nu primește 100.000 de euro. Acesta ar fi trimis companiei mai multe e-mailuri de amenințare și chiar un videoclip în care arăta cum introduce o substanță toxică într-un borcan de gem, scrie Corriere del Veneto .

Schema prin care un bărbat șantaja companiile alimentare. S-a filmat în timp ce otrăvea un borcan cu gem - Sursa: Profimedia

Cazul a provocat îngrijorare în rândul comercianților, iar mai multe lanțuri de magazine au retras produsele companiei de la vânzare. Reprezentantul legal al Zuegg, Silvano Groppi, a declarat în instanță că amenințările au provocat firmei pierderi importante.

Bărbatul a trimis trei email-uri de şantaj companiei de gemuri

Potrivit acuzațiilor, David Sirca, un bărbat din Trieste în vârstă de 51 de ani, ar fi trimis trei e-mailuri companiei alimentare cu sediul în Verona, cerând plata a 100.000 de euro. Acesta ar fi folosit o adresă de e-mail sub un nume fals.

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Compania a refuzat să cedeze șantajului și a ignorat inițial mesajele. Câteva zile mai târziu, bărbatul ar fi trimis alte două e-mailuri în care susținea că a contaminat un borcan de gem într-un magazin Conad din Val di Fassa, în regiunea Trentino.

În acel moment, a fost declanșată alerta, iar toate borcanele de gem din magazin au fost retrase. În videoclipul trimis companiei, bărbatul ar fi arătat cum cumpără un borcan, îl deschide, scoate o parte din conținut, introduce sulfat de taliu și îl sigilează din nou.

A amenințat și o companie de bere pentru 30.000 de euro

La scurt timp, bărbatul ar fi vizat și compania Martinelli, din Villafranca. De această dată, ar fi trimis trei e-mailuri în care susținea că a injectat otravă pentru șobolani în mai multe sticle de bere aflate într-un magazin al lanțului comercial și amenința că va repeta acțiunea dacă nu primește 30.000 de euro.

Mesajele au fost raportate carabinierilor, iar ancheta a scos la iveală că bărbatul ar fi amenințat anterior și o proprietară de manej din zona Trieste. În acel caz, expeditorul ar fi cerut bani sub amenințarea că va otrăvi caii.

Investigațiile au pornit din Trieste, iar anchetatorii au reușit să identifice rețeaua VPN folosită de suspect și să facă legătura cu mesajele trimise companiilor din provincia Verona.

Procesul continuă, iar acuzațiile urmează să fie analizate de instanță.