Călin Georgescu, prima reacție după decizia CCR: "Am fost și vreau să rămân un președinte al păcii"

"În această campanie, în această chemare, așa cum am numit-o, nu despre mine a fost vorba vreodată. Pentru mine ați contat voi, poporul, nu eu. Nu a fost și nu este vorba despre omul Călin Georgescu, putea fi oricare altă persoană. Sistemul nu acceptă pe nimeni din afara lui. De aceea, eu am spus că nu schimbăm omul, ci schimbăm sistemul. Practic, oricare dintre voi ar fi fost în locul meu ar fi putut ajunge Președinte spunând adevărul și dorind binele acestei țări – desigur, însă, sistemul nu l-ar fi acceptat pe baza acestor idei și pe baza acestui discurs. Pentru prima dată în 35 de ani, eu alături de voi am venit și am spus adevărul, am vorbit despre corupție, despre drepturile îngrădite ale poporului, despre umilințele și nedreptățile la care suntem supuși și, cel mai important, am venit cu soluțiile prin programul de țară Hrană, Apă, Energie", a declarat Călin Georgescu.

"Un preşedinte al păcii"

"Am fost și vreau să rămân un președinte al păcii. Am vrut ca Bucureștiul să fie capitala păcii și România să fie o Elveție a Răsăritului. Ca să ajungem acolo este nevoie să privim realitatea în ochi. În loc să spun că în țară curge lapte și miere cum spun politicienii sistemului, am venit în fața voastră si am spus că până să curgă lapte și miere acum este sărăcie și tristețe și nu mai vreau asta pentru poporul meu. Am spus că vreau să vină românii de peste hotare înapoi acasă și cred că acolo cred că am supărat cel mai tare interesele Uniunii Europene, pentru că ei nu vă vor înapoi acasă, au nevoie de salahori în toate domeniile de activitate. Ați văzut sau ați auzit în afară de mine alt candidat la președinție în această campanie în această chemare vorbit despre corupție deși suntem cea mai coruptă țară din Europa?", mai spune Georgescu.

Articolul continuă după reclamă

"Un sistem violent"

"Ei nu vorbesc despre corupție în fața sistemului. Când spui adevărul comiți păcatul capital. A spune adevărul este o răzvrătire, o adevărată revoluție, nu vor să audă adevărul pentru că adevărul doare și atunci vor sa ne cenzureze drepturile cu orice preț și sa trăim în minciuna lor pentru totdeauna. Sistemul este violent fizic și psihic. Violența sa vine din ura profundă pe care o are față de poporul pe care trebuia să îl protejeze și nu să îl abuzeze. Violența a început din interiorul sistemului către popor și nu invers. Eu vă mulțumesc tututor, știu că în inimile voastre arde sentimentul de nedreptate și este normal să fie așa, dar să fim sinceri și cu noi, am ajuns aici și din cauza noastră, a tuturor celor care am privit de la distanță, care ne-am bazat și i-am așteptat pe alții, în loc să ne bazăm pe noi", a mai spus Călin Georgescu.

"Misiune îndeplinită"

"Am crezut că va veni mereu cineva să ne salveze, că cineva va acționa în locul nostru. Sigur nu se poate deci, da, am greșit și noi că am lăsat 35 de ani totul în seama altora, a Uniunii Europene pentru bani, a NATO pentru apărare, a Statelor Unite ale Americii, chiar și din propriile alegeri așa am ajuns să depindem de alții și acum ne-am trezit că nu suntem în stare să decidem singuri. Acum șase luni eu v-am chemat la o trezire în conștiința asta a fost misiunea mea explicând și expunând realitatea în care ne aflăm. Misiunea s-a realizat poporul român s-a trezit în conștiință pentru a se putea salva și este capabil de asta cu siguranţă. Nu este misiunea unui om, cu atât mai puțin a mea âde a schimba poporul român și în niciun caz de unul singur. Nimeni nu ar putea reface ce s-a distrus sau ce au distrus alții în 35 de ani. Misiunea de a schimba în bine aparține unei țări întregi, unui întreg popor, nu unui singur om. De aceea, am vorbit permanent despre o chemare unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu. Libertatea presupune ca voi toți să fiți liberi în conștiință. Alegerile corecte au fost mereu în mâinile și inimile voastre și aici nu mă refer doar la alegerile electorale, ci la orice fel de alegere. Voi sunteți cei care trebuie să alegeți ce vă doriți pentru viitor și nădăjduiesc din tot sufletul ca de acum să o faceți cu toată conștiința voastră. Consider că misiunea mea a fost îndeplinită. Am expus demonul în toată hidoșenia lui, prin tot ceea ce am putut face cu toată ființa mea. Acum, odată ce vezi cum arată iadul, devine alegerea fiecăruia dacă și face pactul cu diavolul sau dacă rămâne cu credință în Dumnezeu. Împreună am parcurs un drum al Golgotei ei și am sperat fiecare dintre noi este că, după 2000 de ani, suntem în continuare în aceeași stare aceeași oameni ne ducem crucea și ne acceptăm soarta fără să dovedim statornicie unitate și în credința noastră pentru adevăr și pentru dreptate".

"Nu suntem liberi"

Totul este așa cum trebuie să fie nu e nevoie să fim iubiți la judecată și să ne condamnăm unii pe alții. Eu nădăjduiesc totuși că în aceste luni am deschis mințile și sufletele pentru cât adevăr am expus în lumea reală în care trăim dincolo de metafore biblice aţi avut ocazia să vedeți adevărul adevărat ochii voștri. Ce se întâmplă dovedește că nu suntem liberi nici în România, nici în Europa și încearcă din răsputeri și cu orice preț să fim împinşi spre supunere totală, a început în așa-zisa pandemie când s-a făcut primul experiment - ne-au închis în case. Au scos armata pe străzi ne-au interzis credința, bisericile și înmormântările. Atunci am picat testul, puțini au ieșit să spună că nu era normal ce se întâmplă, foarte puțini dar important ca au fost. Sistemul ne-a testat şi-au văzut, au înțeles că majoritar suntem supuşi sau predispuşi să ne supunem. Iar după tot ce s-a întâmplat azi la Curtea Constituțională, de altfel si în ultimele luni vă spun că voi rămâne ferm în semnalul meu pentru libertate democrației pace și demnitate. Dacă doriți să susțineți orice persoană prin semnarea unor noi listă de candidatură, vă rog să o faceți cum vă dictează conștiința. Pare că în aceste momente democrația și libertatea își dau ultima suflare, de aceea au nevoie mai mult ca oricând să arătăm democratic și în pace cu alegerea noastră. Contează până în ultimul moment, vă spun încă o dată: Noi suntem poporul, noi suntem România, vă mulțumesc. A fost onoare să fim împreună în această chemare istorică", a mai spus Georgescu.

Curtea Constituţională a respins, marţi, cu unanimitate de voturi toate contestaţiile depuse privind respingerea candidaturii lui Călin Georgescu de către Biroul Electoral Central, au precizat surse oficiale, astfel că acesta nu va putea candida la alegerile prezidenţiale din luna mai. Decizia a fost luată în unanimitate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ce decizie credeţi că va lua CCR în cazul lui Călin Georgescu? Va aproba candidatura Va invalida candidatura

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰