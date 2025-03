Pe 7 martie, când şi-a depus candidatura, Călin Georgescu era optimist. Încă spera să poată candida la alegerile prezidenţiale ce vor avea loc pe 4 şi 18 mai. Cinci zile mai târziu...

"Consider că misiunea mea a fost îndeplinită, am expus demonul în toată hidoşenia lui prin tot ceea ce am putut face cu toată fiinţa mea. După ce s-a întâmplat azi la Curtea Constituţională, de altfel în ultimele luni, vă spun că voi rămâne ferm în semnalul meu pentru libertate, democraţie, pace şi demnitate", a transmis Călin Georgescu, fost candidat la prezidenţiale.

Candidatura lui Călin Georgescu, respinsă definitiv

Pe X, reţeaua deţinută de miliardarul Elon Musk, Călin Georgescu a postat un mesaj tradus atât în limba engleză, cât şi în franceză pentru a atrage atenţia liderilor politici europeni de dreapta care au postat ulterior mesaje prin care condamnă decizia CCR. Acum, Călin Georgescu a rămas fără căi de atac, după ce a făcut numeroase sesizări, inclusiv la instituţii europene, în urma anulării primului tur al prezidenţialelor de către judecătorii Curţii Constituţionale.

Mai exact, după ce Călin Georgescu a câştigat primul tur al alegerilor din 24 noiembrie, instituţiile statului s-au sesizat privind modalităţile prin care acesta şi-a finanţat campania electorală. Patru zile mai târziu, fostul preşedinte Klaus Iohannis convoacă Consiliul Superior de Apărare al Ţării pentru a analiza datele primite de la serviciile de informaţii. Momentul desecretizării documentelor a dezvăluit pentru prima dată posibilile legături ale campaniei fostului candidat cu "actori statali şi nestatali", se arată în document, ceea ce a dus la anularea alegerilor de către Curtea Constituţională.

Călin Georgescu începe lupta pentru reluarea turului doi: "Semnăturile noastre, cu cât vor fi mai multe, vor scrie cu adevărat istorie, aşa cum am promis, şi vor restabili turul doi".

Respins de toate instanţele unde a făcut contestaţii, decizia Curţii Constituţionale de ieri vine după ce duminică Biroul Electoral Central a invalidat candidatura lui Georgescu invocând decizia de anulare a alegerilor din 2024, dar şi hotărârea care a scos-o şi pe Diana Şoşoacă din cursa prezidenţială scrutinul trecut. Decizia a provocat reacţii violente din partea susţinătorilor lui Călin Georgescu adunaţi în faţa sediului unde s-a luat hotărârea.

Marcel Ciolacu: Decizia CCR pune capăt unui episod periculos pentru România

Reacţii au venit şi din partea liderilor politici, dar şi candidaţilor la prezidenţiale. După aflarea veştii că Georgescu nu mai poate candida, premierul Marcel Ciolacu susţine că decizia judecătorilor pune capăt unui episod periculos pentru România şi lăudă protestele paşnice de ieri, de la CCR: Consider că decizia în unanimitate a judecătorilor CCR închide un episod extrem de tensionat și periculos pe care România l-a trăit în ultimele luni. (...) românii nemulțumiți de această decizie au arătat că pot protesta în mod pașnic.

Şi candidatul coaliţiei formată din PSD, PNL şi UDMR, Crin Antonescu, a venit cu un mesaj. Spune că şi-ar fi dorit să-l învingă la vot pe Călin Georgescu, dar că deciziile Curţii trebuie respectate: Mi-aș fi dorit să-l înving la vot, cum am spus în repetate rânduri. Dar democrația vine la pachet cu respect pentru oameni, legi, instituțiile statului.

Văzut ca o variantă pentru electoratul suveranist, Victor Ponta a scris pe Facebook că lupta nu trebuie abandonată, ca reacţie la decizia CCR. Fostul premier îşi va depune azi candidatura pentru Cotroceni şi nu exclude un tandem prin care Călin Georgescu să devină şeful Guvernului dacă va câştiga alegerile. Înscrisă şi ea în lupta pentru Cotroceni, preşedinta USR Elena Lasconi, cea care trebuia să intre în turul doi alături de Călin Georgescu în urma rezultatelor din noiembrie 2024 a transmis că acesta trebuie să răspundă penal pentru acuzaţiile care i se aduc.

Liderii partidelor suveraniste AUR şi POT care îl susţineau pe Călin Georgescu se întâlnesc astăzi pentru a stabili un nou candidat. Pe listă se află şi George Simion care a anunţat că nu vrea să candideze, dar şi Cristela Georgescu, Dan Puric sau sociologul Dan Dungaciu.

