Ciolacu promite clarificări prin OUG pe tema pensiilor militare. "Avem încă un guvern de coaliţie, PSD-PNL"

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat, marţi, că va avea o discuţie cu preşedintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, şi cu miniştrii de resort, în privinţa pensiilor militare, el arătând că este total incorect că militarii au fost atraşi, dintr-un interes electoral, într-o dispută în ceea ce priveşte pensiile lor şi e de datoria lui să nu plece din funcţia de prim-ministru până nu va da o ordonanţă de urgenţă ca să clarifice acest lucru.

"Avem încă un guvern de coaliţie, PSD-PNL"

"Am avut mai multe discuţii cu liderii PSD din teritoriu. Astăzi, la ora 18, o să avem o videoconferinţă cu toţi primarii şi cu preşedinţii de organizaţii, cu preşedinţii de CJ, primarii municipiilor, oraşelor, pentru că există o îngrijorare foarte mare. (..) Mi s-au adresat mai mult, ca şi prim-ministru, astăzi, faptul că în turul 2 au intrat doi candidaţi care nu reprezintă autorităţile locale. Nici USR-ul şi nici domnul Georgescu nu au nicio legătură directă cu autorităţile locale şi în mod evident şi îndreptăţit există această îngrijorare, pentru că nu ştiu ce se întâmplă cu viitoarele lor proiecte, care sunt priorităţile", a spus premierul.

"Vreau să vă reamintesc contextul în care Partidul Social Democrat a intrat la guvernare, după 8 luni de guvernare de dreapta şi ştim cu toţii în ce crize sociale şi crize economice ajunsesem în acel moment. Avem încă un guvern de coaliţie, PSD-PNL, şi cred că prioritatea în acest moment este să transmitem acest lucru oamenilor şi faptul că Partidul Social Democrat a adus o stabilitate şi o predictibilitate într-o perioadă foarte complicată. Mai mult, acum deja vorbeam şi de un buget şi un plan sustenabil în perioada următoare", a mai spus Ciolacu.

Ciolacu: "Militarii au fost atraşi într-o dispută"

Premierul a arătat că s-a întâmplat "un lucru trist, această discuţie în ceea ce priveşte pensiile militare".

"Am să fac o şedinţă la guvern, pe urmă, normal că o să vorbesc cu domnul Bolojan, şi cu Ministrul de Finanţe şi cu Ministrul Apărării şi cu Ministrul de Interne şi cu vicepremierii, pentru că este total incorect că militarii au fost atraşi, dintr-un interes electoral, într-o dispută în ceea ce priveşte pensiile lor. Şi eu cred că e de datoria mea să nu plec din funcţia de prim-ministru până nu voi da o ordonanţă de urgenţă ca să clarific acest lucru care a ajuns în acest moment, democratic, la CCR", a anunţat premierul.

Premierul a arătat că va discuta şi cu liderul interimar al PNL, Ilie Bolojan, să dea o ordonanţă în guvern şi să închidă un drept al unor oameni care au slujit ţara, şi care au fost împinşi, cumva, în disputa electorală între partide.

"A fost o temă total incorect cum s-a dus ca şi percepţie publică. Şi eu totuşi, până la urmă, reprezint guvernul României, fiind prim-ministru şi trebuie să am o atitudine. Noi am venit în legea pensiilor şi am închis inechităţile, nu în zona personalului militar. Şi acum vom veni ca să închidem inechităţile şi în această zonă", a mai arătat Ciolacu.

