Întrebat vineri dimineaţă ce l-a motivat în alegerea omului de afaceri Dragoș Sprînceană pentru a îmbunătăți relațiile strategice bilaterale, Marcel Ciolacu a declarat că este importantă implicarea diasporei românești influente din SUA.

Cum a fost ales Dragoş Sprînceană emisar

"Ce să îmbunătăţim? Există o relaţie instuţională între statul român şi statul american. Avem un parteneriat strategic cu SUA. A fost o perioadă în care cineva a vrut să ne împartă între România să ţină cu Europa, ba să ţină cu America. O aberaţie. România este în Europa, nu are cum să ţină cu Europa, nu are cum să nu ţină cu casa ei, dar totodată securitatea României se bazează pe parteneriatul strategic cu SUA. Vedem cu toţii o altă abordare a Administraţiei Trump. (...) De exemplu, Administraţia Trump are un trimis special în relaţia cu Marea Britanie. Acum nu cred că SUA nu are ambasador în Marea Britanie. Eu nu am ales pe nimeni, eu am spus că este nevoie de o nouă abordare. Eu nu l-am criticat nici pe ministrul de Externe, am spus că este un diplomat de excepţie, dar foarteadaptat relaţiilor din zona UE şi a Europei. Şi atunci, cum era şi normal, într-un dialog avut şi cu preşedintele interimar al României, am deschis o nouă abordare, aceea de a apela la diaspora românească, care este foarte influentă şi foarte activă în mediul din SUA, atât de business, cât şi mediul politic. Mai mult, diaspora românească întotdeauna a avut o înclinaţie către Partidul Republican şi mi s-a părut corect, prin prietenii pe care îi am, să căutăm persoane care sunt în anturajul Partidului Republican de a spune despre România, de a face discuţii despre România. Nu pe banii României. Nu pe cheltuieli guvernamentale. Şi da, Dragoş Sprînceană, am avut această discuţie telefonică, pe la 5 dimineaţa, şi l-am rugat: Înţeleg că veţi participa în perioada următoare, ştiţi politica americană în care fac anumite întâlniri, unde se strâng anumite sume pentru zona socială, zona politică, unde români născuţi în România sau SUA, cetăţeni români participă foarte des, mai ales la Mar-a-Lago. Şi am vorbit cu mai multe persoane care au paticipat aseară şi eu cred că efectul se va vedea curând. (…)", a declarat Marcel Ciolacu.

Vezi și

Premierul a ţinut să precizeze şi că mandatul cu care a fost desemnat Dragoş Sprînceană a fost să „spună adevărul despre România”.

“În momentul în care statul îşi asumă un trimis special, un reprezentant al statului, acel lucru, dacă îl reprezintă pe preşedintele României, se face prin decret, dacă reprezintă Guvernul va trece prin HG prin Guvern şi atunci va avea şi un mandat foarte clar. Mandatul a fost, şi din discuţia şi cu Dragoş Sprînceană, de a spune adevărul despre România. Am vorbit cu zeci de români din diaspora. (...) Este în fişa postului să am discuţii cu diaspora. Este o resursă imensă şi nu doar în SUA, şi în Marea Britanie, şi în Germania. Sunt medici, oameni în companii mari, conducători de comapnii la care statul nu a apelat şi care vor să se implice pentru ţara lor”, a declarat Marcel Ciolacu.

Întrebat din nou de jurnalişti cine este cel de-al doilea emisar, şeful Guvernului a evitat răspunsul. „Nu are rost să vorbim de persoane”.

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat joi că România are doi emisari în Statele Unite și vor avea întâlniri la Mar-a-Lago, reședința privată a președintelui Donald Trump. El a precizat că sunt doi români implicați în această misiune informală – unul din România și celălalt deja stabilit în SUA. Aceștia nu ar fi emisari oficiali, ci mai degrabă persoane de legătură, în contextul unei eventuale apropieri între România și administrația Trump. Totodată, premierul a subliniat că președintele interimar Ilie Bolojan este la curent cu această inițiativă.

"Eu, premierul, am o persoană trimisă în America, la Mar-a-Lago, a aterizat ieri acolo. Nu face parte din aparatul guvernamental. Se află acolo pe banii lor", a explicat Ciolacu.

Cine este Dragoş Sprînceană, unul dintre cei doi emisari

Unul dintre emisarii Guvernului este omul de afaceri Dragoş Sprînceană, stabilit la Mar-a-Lago. A participat la toate evenimentele care l-au avut în centru pe Trump, susţinător înfocat al acestuia.

Dragoş Sprînceană are 45 de ani şi este un om de afaceri de origine română stabilit în SUA, membru al Partidului Republican. El este din Constanța, acolo unde a absolvit Facultatea de Management Financiar Contabil. Sprînceană e emigrat în Statele Unite în anul 2002, iar primul său job a fost de paznic la un resort.

În paralel, el a urmat cursurile unei alte facultăți, conform tribuna.us. Omul de afaceri a declarat sursei citate că nu are firme înregistrate în România, dar la compania din SUA are mulți angajați români. Este vorba GoldCoast Logistics, firmă înfiinţată în 2010, iar în prezent are o cifră de afaceri de 60 de milioane de dolari. La scurt timp după anularea turului 2, Dragoş Sprînceană a declarat că ar lua în calcul o posibilă candidatură.

"În momentul de faţă sunt în domeniul Industriei Transporturilor. Deci nu consider că sunt în domeniul Economic Financiar pe care l-am studiat în facultate. Dar toate aceste joburi şi experiența acumulată m-au ajutat enorm să îmi creez o formulă proprie de succes pentru compania pe care o dețin – GoldCoast Logistics Group, sub umbrela căreia funcționează alte 6 companii. În momentul de față avem 3 terminale - în Illinois, Arizona şi Florida, plus birouri în Europa la Constanța, Baia Mare şi Chișinău, peste 250 de camioane şi trailere, peste 350 de angajați şi o cifră de afaceri de 60 de milioane de dolari”, declara omul de afaceri.

Dragoș Sprînceană este căsătorit și are trei copii.

