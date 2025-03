Crin Antonescu, despre cum ar scăpa de "suspiciunile, îndreptăţite de altfel, că în CCR se exprimă voinţe politice"

Întrebat miercuri, dacă a avut emoţii cu privire la validarea candidaturii sale pentru funcţia de preşedinte al ţării, Crin Antonescu a răspuns: "Nu!". "Nu am avut, deşi am văzut că CCR-ul este exigent în ultima vreme", a afirmat Antonescu, la Metropola Tv. Întrebat dacă gândeşte la fel ca în anul 2012, când critica Curtea Constituţională a României, Crin Antonescu a răspuns negativ. "Nu, dar e foarte clar că şi în 2013, şi acum, în conjuncturi diferite, iese la iveală rolul politic care ar putea fi decisiv al acestei instituţii. Nu avem alta. Asta e Constituţia. (...) Toată istoria alegerilor, a invalidării primului tur, a raporturilor CCR - alegeri a început în absenţa mea, eu am venit după şi, ca atare, e o chestiune de care nu sunt responsabil, despre care pot să mă pronunţ doar atât cât m-am pronunţat şi privesc înainte", a declarat Crin Antonescu.

Propunerea lui Crin Antonescu în privinţa selecţiei judecătorilor CCR

Întrebat dacă va revizui modul de funcţionare a CCR în situaţia în care va fi ales preşedinte al ţării, fostul lider al PNL a răspuns că CCR funcţionează conform legii. "Nu pot să schimb legi, dar aş putea deschide o discuţie, o dezbatere publică, măcar, nu neapărat o operaţiune cu parlamentari în exerciţiu, dar aş putea deschide o dezbatere publică în legătură cu ceea ce eu cred că s-ar putea pune în discuţie, şi anume, de exemplu, ca membrii Curţii să fie recrutaţi doar dintre judecători, de exemplu. E o variantă. Pentru că judecătorii sunt independenţi prin statutul lor. Ar putea fi o variantă pentru a scăpa de suspiciunile, îndreptăţite de altfel, că în Curtea Constituţională se exprimă păreri sau voinţe politice", a explicat Crin Antonescu.

El a spus că modul de desemnare este cel care este aplicat şi în alte state, dar restrângerea modului de selecţie poate fi schimbat, poate însemna "măcar în principiu" că judecătorii CCR sunt independenţi politic.

