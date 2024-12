Crin Antonescu: Partidele sunt la minimum. Noi nu avem partide mari, avem o coaliţie guvernamentală de bine de rău. E clar că este o criză

”Eu cred că fiecare dintre noi, candidaţii, trebuie să venim cu un proiect de ţară, dar care să aibă încastrat ceva despre care s-a vorbit mai puţin, un proiect de preşedinte, un model de preşedinte, un personaj pe care să-l propună românilor. Partidele sunt la un minimum. Noi nu mai avem, cum vedeţi, marele PSD sau din ce în ce mai voiosul PNL de până acum câteva luni. Erau socotite, pe bună dreptate, pe toate criteriile, nişte partide mari, după aceea veneau altele. Noi nu avem partide mari, avem o coaliţie guvernamentală de bine de rău. Avem un minimum garantat de stabilitate pe baza acestei coaliţii guvernamentale, majorităţi parlamentare, dar e clar că este o criză, e clar că e un loc mai mare decât a fost până acum, care nu poate fi umplut decât de acest lider care va fi ales de români să fie preşedinte pe următorii ani”, a afirmat Crin Antonescu, la Antena 3, vineri seară, potrivit News.

El anunţă şi cum îşi va construi discursul de candidat, arătând că ”primul lucru despre care trebuie să vorbim este despre ce este un lider, despre ce lider are nevoie România acum, care sunt primele calităţi ale unui preşedinte a României”.

În opinia sa, preşedintele ţării trebuie să aibă ”anumit caracter care înseamnă forţă, care înseamnă deschidere, care înseamnă capacitatea de a uni tot ceea ce este de unit în România”.

”Eu cred că, pe TikTok (...) pe orice limbă comunicaţională, trebuie să propunem cu oamenilor să le cerem susţinerea pentru un anumit tip de personaj, pentru un anumit tip de lider. De ce să mă voteze pe mine? O voi spune în toată această campanie: pentru că eu cred că, la ceea ce am văzut în primul tur şi la ceea ce se prefigurează drept candidaţi în turul al doilea, cu tot respectul pentru oricine a făcut-o şi o va face, cred că am, în conformitate cu ce cred eu că are nevoie România, ca lider, calităţile, experienţa şi deschiderea de a fi acel lider”, a adăugat Antonescu.

