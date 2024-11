De ce este important referendumul din Bucureşti. Nicuşor Dan: Sunt lucruri mari pe care noi putem să le facem

Nicuşor Dan a fost întrebat, luni, dacă ştie cum este ales primarul în Paris şi în Viena şi dacă şi-ar dori ca să se întâmple la fel şi la Bucureşti.

”Putem să discutăm multe lucruri. Întrebarea este continuăm să sufocăm oraşul încă patru ani cu autorizaţii emisă de primarii de sector şi continuăm să subdezvoltăm oraşul dând bani pe fel de fel de cheltuieli pe amenajări de străzi secundare, de părculeţe şi nimic pe infrastructură? Asta e singura întrebare”, a afirmat primarul Capitalei.

El a precizat că în societatea noastră este nevoie de o dezbatere pe mai multe subiecte.”Noi avem o mare dezbatere pe care eu cred că societatea noastră trebuie să o aibă, pe multe subiecte, pe reorganizare administrativă, cât mare trebuie să fie Bucureşti, pe dacă alegerile se fac într-un tur sau două, pentru e-codul electoral, dar toate astea înseamnă 2028. Eu nu vreau să pierdem timpul, 2025, 2026, 2027, 2028 până atunci. În rest, pe toate celelalte subiecte sunt gata să dezbatem”, a explicat Nicuşor Dan.

De câţi bani are nevoie Capitala

El a fost întrebat despre faptul că reprezentanţii Consiliului Economic şi Social au dat aviz negativ legat de întrebările pentru referendum. ”Aştept Consiliul Economic şi Social să candideze la alegeri la Primărie în 2028, să promită bucureştenilor că vor rezolva traficul. Nu se poate. Dacă primarul Capitalei are nişte responsabilităţi, trebuie să îi dai şi nişte atribuţii. În rest, sunt poveşti. (...) E un aviz consultativ. Decizia este a Parlamentului şi cred că Parlamentul trebuie să asculte ce vor bucureştenii”, a explicat edilul.

De asemenea, edilul a mai fost întrebat care din cele trei întrebări de la referendum şi-ar dori să treacă mai mult. ”Toate trei. Toate trei au fost asumate şi de mine şi de Consiliul General şi ne dorim ca toate trei să treacă. (...) Este întrebare cu întrebare. Dacă trec două, cele două vor deveni obligatorii pentru politicieni, pentru autorităţile naţionale”, a precizat Nicuşor Dan.

El a mai fost întrebat şi cu câţi bani şi-ar dori să rămână la Primăria Capitalei. ”Bugetul total al Bucureştiului este 15 miliarde de lei. Noi ca să luăm Elcenul, ceea şi-au dorit toţi primarii de 15 ani cel puţin, să ia CET-urile de la Elcen, să le aducă la Primăria Capitalei, asta costă 1,5 miliarde de lei poate acum cu inflaţia să fie două miliarde de lei. Deci 10% din bugetul total al Bucureştiului. Şi din cauza acestei împărţiri defectoase niciodată nu au existat bani ca să aducem CET-ul, să închidem o dată povestea asta.

Miza referendumului de duminică

Subvenţia la metrou, un miliard de lei. Una este ca tu primar general să ai şase miliarde şi din cele şase miliarde să-ţi rămână trei şi din trei să zici mai dau 1,2-1,3 miliarde ca să plăteşti subvenţia la metrou ceea ce nu vei putea niciodată şi alta este să există un buget de 15 miliarde să mai tai din amenajări de diverse lucruri secundare ca să ai şi metroul, să ai un transport integrat. Deci sunt lucruri mari pe care noi putem să le facem şi pe care, dacă nu le facem decalajul şi faţă de capitalele cu care suntem în competiţie economică şi faţă de oraşele din vestul României o să crească din păcate”, a precizat primarul Capitalei.

Întrebat dacă nu îl crede pe cuvânt pe ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, care afirmase că va da metroul în administrare Primăriei Capitalei cu tot cu subvenţie, Nicuşor Dan a răspuns: ”Deloc. Păi dacă anul trecut am avut şase miliarde şi anul ăsta avem sub cinci miliarde şi dacă e o fluctuaţie în fiecare an, evident că nu am nicio garanţie că o să avem banii ăştia. Aşa din pix 6% din bugetul nostru s-a dus la Ilfov. Ce garanţie poate să-mi dea în condiţiile în care am avut transferul ăsta, ce garanţie poate să-mi dea că nu se va întâmpla la fel la an?”.

Nicuşor Dan a mai fost întrebat cât costă Primăria Capitalei campania de informare pentru referendum.”Vreo între 50 şi 6.000 euro, cam aşa. Cam cât o bordură pe un kilometru”, a afirmat Nicuşor Dan.

