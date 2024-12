Elena Lasconi cere demisia preşedintelui: "Nu vi se pare un blestem? Tot Iohannis la Cotroceni şi tot Ciolacu premier?”

”Nu cred că mai putem să mai vorbim despre democraţie de pe 6 decembrie. Am fost astăzi la consultări şi spun cu ghilimele, am fost să îi transmitem lui Klaus Iohannis că mandatul lui s-a încheiat ieri şi că trebuie să-şi dea demisia. A fost o întâlnire scurtă, de până în trei minute, în care am comunicat acest lucru şi am comunicat că nu poate să poarte consultări, potrivit Constituţiei, preşedintele Senatului poate să devină preşedinte interimar”, a declarat, duminică, Elena Lasconi.

Ea a fost întrebată despre eventuala candidatură a fostul lider PNL Crin Antonescu la alegerile prezidenţiale.

Ce spune despre o posibilă candidatură a lui Crin Antonescu

Articolul continuă după reclamă

”Mă bazez pe faptul că în această ţară există mulţi oameni oneşti, mulţi oameni de bună credinţă şi mi se pare total neprofesionist modul în care s-a făcut această nominalizare, dacă cumva s-au făcut măsurători şi acest candidat, Crin Antonescu, are un potenţial mare de creştere, sunt de acord. Dar noi lucrăm profesionist, aşa am făcut şi în precampanie, aşa am făcut în fiecare zi, am avut măsurători, am avut focus groupuri, am măsurat în fiecare zi candidaţi şi tocmai de aici am şi ajuns în turul al doilea care a fost anulat ilegal de către Curtea Constituţională la comanda lui Klaus Iohannis”, a mai declarat Lasconi.

Ea a adăugat că, deşi au fost alegeri prezidenţiale, Klaus Iohannis este în continuare preşedinte, iar Marcel Ciolacu, premier.

"Nu vi se pare ciudat, nu vi se pare că este un blestem, am avut nişte alegeri prezidenţiale şi nu s-a schimbat nimic, tot Klaus Iohannis e la Cotroceni şi tot Ciolacu este premier la Guvern, care a băgat aproape ţara în faliment? E absolut incredibil ce se întâmplă, dar eu sunt convinsă că, după Crăciun, după Revelion o să ni se ia această ceaţă şi o să ne trezim şi o să vedem care este adevărul. Nu vreau să vocalizez mai mult pentru că, din păcate, de fiecare dată când am spus ce urmează să se întâmple, s-a întâmplat. Suntem pe cale să pierdem democraţia, suntem într-un război hibrid. Mare atenţie - uitaţi-vă dacă Rusia intervine în alegerile prezidenţiale din România, dar dacă am merge pe principiul care s-a întâmplat pe 6 decembrie, ar trebui anulate şi alegerile parlamentare din România. Pe acelaşi principiu ar fi trebuit anulate şi alegerile prezidenţiale din Statele Unite şi alegerile prezidenţiale din Republica Moldova şi alegerile parlamentare din Georgia", a mai spus Lasconi.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că România va avea un guvern nou până la Crăciun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰