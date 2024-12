Este Marcel Ciolacu cea mai bună opţiune pentru prim-ministru? Bolojan: "Trebuie să avem respect, nu spectacolul vă interesează"

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a afirmat, duminică seară, că, dată fiind aritmetica parlamentară, PSD are în viitoarea coaliţie cea mai mare podere, motiv pentru care are dreptul ”să-şi facă propunerile de rigoare”, respectiv să dea premierul. Întrebat dacă Marcel Ciolacu este cea mai bună variantă, Bolojan a afirmat că este nevoie de respect între parteneri. ”Eu pot să am anumite păreri (...) dar cred că nu spectacolul vă interesează”, a afirmat Bolojan.