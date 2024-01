Liberalii, unanimitate pentru începerea discuțiilor în coaliție pentru comasarea alegerilor, ambele scenarii

În ședința BPN, liberalii au votat în unanimitate pentru mandatarea conducerii pentru începerea discuțiilor în Coaliție pentru comasarea alegerilor. Liberalii vor negocia în coaliţie doua variante de comasare, europarlamentare şi locale în iunie sau locale şi primul tur de la prezidenţiale în septembrie. Liberalii susţin şi un vot de două zile la europarlamentare pe 9 iunie pentru cetățenii români din Diaspora.

Europarlamentarul Daniel Buda a declarat în şedinţa PNL că nu există niciun impediment pentru comasarea alegerilor, fiind vorba despre o decizie politică, el precizând că în acest moment sunt şapte state din UE în care s-au comasat alegerile din acest an. La rândul lui, Florin-Claudiu Roman a spus că din banii economisiţi de Guvern în urma comasării alegerilor poate fi finanţată ridicarea pragului pentru neimpozitarea pensiilor, impactul financiar fiind de 2 miliarde de lei.

Marcel Ciolacu a declarat azi că nu a fost luată nicio decizie în interiorul PSD privind comasarea alegerilor pentru că hotărârea trebuie luată în coaliţie, nu doar de către social-democraţi.

Întrebat dacă PSD ar fi dispus să accepte vreo variantă de comasare a alegerilor, Ciolacu a răspuns: "După unii da, după alţii nu. Cu certitudine pe 9 iunie o să avem alegeri europarlamentare. Nu am luat o decizie în interiorul partidului şi plus că nu putem să o luăm singuri. Cu toate că alţi colegi de coaliţie nu cunosc acest detaliu şi această comasare. De aceea am stabilit cu toţi colegii parlamentari că nu vor vota nicio modificare legislativă în acest moment în ceea ce priveşte comasarea alegerilor sau decalare a vreunui rând de alegeri."

