Marcel Ciolacu anunţă că nu va candida la alegerile prezidenţiale: "În primul rând, ar trebui să am o discuţie cu Geoană"

La 5 zile de la încheierea alegerilor locale, Marcel Ciolacu, liderul PSD, a anunţat că nu va candida la alegerile prezidenţiale.

Mircea Geoană nu va fi susţinut de PSD

"Am anunțat foarte clar ca în decembrie nu voi candida din partea PSD! Acel pătrățel din acel tablou l-am haşurat. Mai am un pătrățel haşurat în tablou, la început de iulie PSD va avea un congres! Întotdeauna sunt mai multe variante de prezidențiabil. Cred că în primul rând ar trebui să am o discuție cu Geoană. Nu am discutat cu el pe acest subiect, nu am mai avut o discuţie cu Geoană de câţiva ani", a declarat Marcel Ciolacu în cadrul unei conferinţe de presă.

Paul Stănescu, secretarul general al PSD, a declarat că PSD va avea drept candidat la prezidenţiale un membru al partidului şi a exclus din start o eventuală susţinere a lui Mircea Geoană din poziţia de candidat independent.

"Părerea mea, părerea multor colegi cu care stau de vorbă, adică nu eu singur spun lucrul ăsta, colegii mei spun, cu toţi spunem lucrul ăsta - PSD va avea candidat la funcţia prezidenţială un membru al PSD. Cutuma partidului a fost ca acest candidat să fie preşedintele partidului", a afirmat Stănescu, înainte de reuniunea Consiliului Politic Naţional al PSD, care are loc la Sâmbăta de Sus.

