Vrem sa se faca in Romania mentenanţa avioanelor F-16 din Europa, inclusiv reparaţiile capitale. Premierul Ciolacu a propus acest lucru oficialilor americani chiar acum, în timpul vizitei la Washington. Marcel Ciolacu s-a întâlnit şi cu şefii Google, pe care i-a invitat să investească în centre de date şi cloud din ţara noastră.

"Cred că putem şi pe zona economică să creăm un hub al companiilor americane care duce, normal, la dezvoltarea României, dar şi, vedem în viitor, pentru reconstrucţia Ucrainei", a declarat Marcel Ciolacu, preşedintele României. Investiţiile americane în industria de apărare a ţării noastre depind de votul Congresului. Tocmai de aceea Marcel Ciolacu a ajuns la Capitoliu pentru a purta discuţii în perioada în care în Statele Unite se decide bugetul pentru anul următor.

O eventuală investiţie a Google în România ar crea mii de locuri de muncă

Bugetul american va acoperi şi costurile Strategiei pentru Securitatea la Marea Neagră, care urmăreşte slăbirea influenţei Rusiei în regiune. Asta înseamnă investiţii americane directe în securitatea energetică şi cibernetică din România. În timpul vizitei la Washington, premierul a fost primit şi de şefii Google. Marcel Ciolacu a subliniat că România oferă acum prilejul investițiilor majore în centre de date și servicii de cloud, pentru că una dintre priorităţile Guvernului este reforma digitală a administrației publice și transferul în cloud a sistemelor IT de stat. În plus, ţara noastră este interesată de identificarea de proiecte în domeniul securității cibernetice și de dezvoltarea acestora.

La întâlnirea cu reprezentanţii companiei Google, delegaţia română şi-a exprimat intenţia ca gigantul tehnologic să investească în ţara noastră aşa cum a făcut-o şi în alte state europene şi să creeze un centru de date. Asta ar însemna mii de locuri de muncă pentru români. "Microsoft cred că are aproape 5.000 de angajaţi în România. Google vreo 500. Cunoaştem cu toţii ce înseamnă un data center pe teritoriul României. Extraordinar de mult", a declarat Marcel Ciolacu, premierul României. De la Washington, premierul a călătorit la New York, unde are programate, astăzi, o întâlnire cu preşedintele Consiliului Mondial Evreiesc şi cu secretarul general ONU, Antonio Guterres.

