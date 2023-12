Marcel Ciolacu, mesaj de Anul Nou: "2023 a fost un an cu multe provocări pentru România. Am încercat împreună să le depăşim"

Premierul Marcel Ciolacu a transmis, duminică, un mesaj de Anul Nou, în care face referire la provocările anului 2023. Premierul trece în revistă unele dintre măsurile luate în acest an – reducerea inflaţiei, plafonarea preţurilor la unele alimente, reducerea cheltuielilor buhetare – dar apreciază că mai sunt lucruri de făcut şi în anul care urmează. ”Am credinţa că 2024 va fi un an mai bun”, a transmis premierul, informează news.ro.

”Dragi români, 2023 a fost un an cu multe provocări pentru România. Am încercat împreună să le depăşim. Pe unele, cred că am reuşit. Cea mai importantă provocare pentru mine, şi misiunea mea ca premier, a fost protejarea nivelului de trai al românilor”, a transmis, duminică, Marcel Ciolacu.

Ciolacu s-a referit şi la ”reforma statului care a fost amânată de 30 de ani”

Acesta afirmă că s-au luat măsuri împotriva creşterii preţurilor. ”Ştiu că nu este suficient, preţurile sunt încă mari pentru mulţi dintre dumneavoastră. Mai mult, am investit în producţia românească. Doar aşa vom putea CUMPĂRA ROMÂNEŞTE produse din România! Şi vom putea susţine fermierii şi antreprenorii români. Aşa cum am promis, am redus semnificativ inflaţia şi am speranţa că anul viitor va scădea şi mai mult. Am renegociat şi am modificat PNRR-ul. Am scos procentul de 9,4 la sută prin care pensiile ar fi fost îngheţate până în 2070. Aşa putem să creştem pensiile de două ori anul viitor. La 1 ianuarie cu 13,8 la sută şi în septembrie prin recalculare. Pensionarii care au muncit şi contribuit în egală măsură vor primi în sfârşit pensii egale”, a mai transmis premierul.

Ciolacu s-a referit şi la ”reforma statului care a fost amânată de 30 de ani”. ”Vom ordona cheltuielile, pentru a investi în Sănătate şi Educaţie şi pentru a mări salariile profesorilor, aşa cum am promis. Pentru prima dată în ultimii ani, creşterea economică a României a venit din investiţii şi nu din consum. Investiţii care deja încep să se vadă în infrastructura de transport şi în dezvoltarea afacerilor care oferă noi locuri de muncă. Şi sunt sigur că anul viitor vom putea merge pe mai multe loturi de autostradă, inclusiv pe primii zeci de km din Autostrada Moldovei”, a mai afirmatr Ciolacu.

Acesta afirmă că, în plan extern, s-a făcut ”tot posibilul pentru ca România să conteze la masa deciziilor”. ”Atât în Europa, cât şi peste Ocean. Statele europene susţin, astăzi, dreptul nostru legitim de a fi membri ai Spaţiului Schengen. Românii merită demnitate şi tratament egal alături de toţi cetăţenii Europei. Am întărit Parteneriatul Strategic cu Statele Unite cu un parteneriat economic solid. Şi am încredere că, în scurt timp, va deveni principalul partener economic al României din afara UE”, a mai afirmat Ciolacu.

Acesta crede într-un an 2024 mai bun: ”Am credinţa că 2024 va fi un an mai bun pentru noi, toţi românii. Vă îndemn să priviţi cu încredere spre 2024! Împreună putem construi o ţară mai puternică, o Românie prosperă, solidară şi echitabilă pentru toţi cetăţenii săi! La mulţi ani tuturor românilor! La mulţi ani, România! Aşa să ne ajute Dumnezeu”.

