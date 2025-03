"Mâine. De mâine încolo vorbim mai multe. Mâine aflu", a declarat Emil Hurezeanu. Subiectul posibilei înlocuiri la vâful diplomaţiei române, deschis de premier, a produs tensiuni în Coaliţie. Aflat astăzi la Paris, preşedintele Ilie Bolojan l-a criticat pe Marcel Ciolacu. "Avem şi asa destul de multe probleme, daca ne amputăm capacitatea de a actiona in orice zona nu stiu daca ne ajuta. Când am fost convins că se impune o schimbare, am făcut-o, dar nu am discutat public despre ea pt ca nu m-ar fi ajutat cu nimic", a declarat Ilie Bolojan, preşedintele interimar al României.

Guvernul caută soluţii pentru a deschide uşa negocierilor cu noua administraţie americană

"Eu nu l-am criticat vreodată pe domnul Hurezeanu. E un ambasador de excepție. Există o poziționare nouă a Administrației Trump în ceea ce privește Europa. Nu e un lucru care privește numai România, e un lucru care privește toate țările", a declarat Marcel Ciolacu, premierul României. "Dacă critici oameni care trebuie să te ajute să faci performanță în public, nu faci decât să le știrbești capacitatea de a face performanță, nu doar lor ca persoane, ci și instituțiilor", a declarat Ilie Bolojan, preşedintele interimar al României.

Între timp, Guvernul caută soluţii pentru a deschide uşa negocierilor cu noua administraţie americană. România ar putea să trimită la Washington un emisar special pentru relația cu SUA. Misiunea unui astfel de diplomat ar fi să deschidă canale de comunicare cu Administrația lui Donald Trump și să susțină interesele României în relația cu oficialii de la Casa Albă. Ideea îi aparține premierului Marcel Ciolacu și va fi negociată cu președintele interimar Ilie Bolojan. "Și ambasadorul nostru în SUA este depășit de această relaționare. Se impune a exista un trimis special. Găsită o persoană comună care să aibă acest atribut până când se va pune problema de schimbare de ambasador sau alte schimbări", a declarat Marcel Ciolacu, premierul României.

Tensiunile dintre presedinte si premier au fost resimţite inclusiv de Crin Antonescu. Ilie Bolojan si Marcel Ciolacu vor sta faţă în faţă în sedinta Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, programată mâine, la prânz, la Palatul Cotroceni.

