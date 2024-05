Vezi și

România are a treia cea mai redusă speranţă de viaţă din Uniunea Europeană: sub 77 de ani, cu aproape 5 ani sub media comunitară. Doar bulgarii şi letonii trăiesc mai puţin ca noi. La polul opus sunt Spania, Italia şi Malta, unde speranţa de viaţă tinde spre 84 de ani.

Ciprian Iftimoaei, sociolog: Această durată medie de viaţă crescută poate fi pusă pe seama stilului de viaţă sănătos. În primul rând, este vorba de alimentaţie, despre mişcare şi despre condiţii de muncă în care stresul este mult mai puţin prezent. Fireşte, sunt şi ţările nordice, care au speranţa medie de viaţă peste media Uniunii Europene. Poate fi pusă pe seama dezvoltării sistemului de sănătate, accesului sporit la servicii medicale de calitate.

Speranţa de viaţă este considerabil mai mare pentru femei

Anul trecut, româncele au depăşit în premieră pragul de 80 de ani, în timp ce bărbaţii încă nu au ajuns la 73 de ani. O diferenţă de peste 7 ani.

Ciprian Iftimoaei, sociolog: Speranţa mediei de viaţă la femei este mai mare decât la bărbaţii din România deoarece au un stil de viaţă sănătos, pun accent mai mare pe alimentaţia sănătoasă, pe îngrijirea lor şi a copiilor, pe consumul redus de alcool, tutun şi alte subsanţe nocive, care este într-o cantitate mai mică decât la bărbaţi.

Faţă de valorile dinainte de pandemie, România are cea mai mare creştere din UE. Un plus de un an, în ciuda scăderii importante cauzate de numărul mare de decese din perioada Covid. Dacă privim în urmă, observăm că speranţa de viaţă este cu 7 ani mai mare faţă de 1989 şi cu 14 ani faţă de 1950.

