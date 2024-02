Vezi și

"Am luat decizia acestei stări de alertă epidemiologică după ce se înregistrează trei săptămâni consecutive de depăşire a pragului epidemic", a declarat Alexandru Rafila, ministrul Sănătăţii. Decizia vine după ce numărul de îmbolnăviri a crescut de la o zi la alta. În săptămâna 22-28 ianuarie au fost raportate peste 9.150 de cazuri de gripă în toată ţara. 11 români şi-au pierdut viaţa în urma complicaţiilor cauzate de virusul gripal.

51 de persoane diagnosticate cu gripă au decedat

De la începutul sezonului, 51 de persoane diagnosticate cu gripă au decedat, iar spitalele sunt pline cu pacienţi în stare gravă. "Am avut nişte frisoane, nu puteam să dorm, n-am aer, aer nu am absolut deloc. Respir foarte greu", a declarat Georgel Chiroaica, pacient cu gripă. Georgel este din Măgurele şi a ajuns la Institutul Marius Nasta din Capitală cu simptome de gripă. Medicii au început tratamentul antiviral, dar l-au trecut şi pe oxigen pentru că are şi alte afecţiuni. "Trebuia să mă vaccinez şi eram răcit şi nu m-am vaccinat, degeaba ne mai pare rău", a declarat Georgel, bolnav gripă.

Un tânăr de 26 de ani a ajuns la Terapie Intensivă. Alţii vin la spital cu viroze respiratorii severe, trimişi de medicii de familie la urgenţe. "Deja sunt praf acum. Ceva cu plămânii, mă doare foarte tare de cinci zile sunt la pat, nu am mâncat nimic", a declarat Ionuţ Gavrilă, pacient cu viroză respiratorie. "Pacienţii vin la camera de gardă în pricipal pentru febră înaltă, tuse, transpiraţii, alterarea staării generale, uneori respiraţie dificilă", a declarat Raluca Bobocea, director medical Institutul Marius Nasta. Declararea stării de alertă epidemiologică presupune ca unităţile sanitare şi şcolile să facă triaj epidemiologic, se recomandă purtarea măştii în şcoli şi a echipamentelor de protecţie în spital. În plus, unităţile sanitare ar trebui să adapteze programul vizitatorilor.

"Este permis accesul vizitatorilor dar cu mască. Este important să purtăm mască pentru că infecţiile virale au o perioadă de incubaţie scurtă", a declarat Beatrice Mahler, manager Institutul Marius Nasta. "Ca și măsuri de prevenție, recomand cu tărie populației vaccinarea antigripală, nu este târziu nici în momentul de față", a declarat Florin Roşu, manager spitalul de Boli Infecțioase Iași. Autorităţile se aşteaptă ca săptămâna viitoare să fie şi mai multe cazuri de gripă. Abia spre sfârşitul lunii februarie, numărul de persoane infectate va scădea.

