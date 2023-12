Vezi și

Amânarea alarmei este mai comună decât am credea, jumătate dintre oameni fac asta, arată datele. Deci să nu ne simţim vinovaţi. Pe scurt, specialiştii au vrut să afle dacă trezirea aceasta înfrânată are cumva efecte negative asupra noastră, precum schimbări de dispoziţie, o lipsă a somnului, plus multe altele.

În realitate, somnul în primele 30 de minute după trezire îmbunătăţeşte, de fapt, abilităţile de gândire şi nu influenţează nici măcar nivelul de stres.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!