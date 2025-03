Dezvăluire şocantă din partea oficialilor antidrog! Noua generație de minori dependenți e împinsă către consum chiar și de părinți. Sunt tot mai multe cazuri în care ei le oferă primul fum sau prima doză. Inclusiv mama lui Vlad Pascu, tânărul care a omorât cu maşina doi oameni sub influenţa substanţelor interzise, a fost acuzată de prietenii fiului că aducea la petreceri narcotice şi pastile aflate în regim special.

De la generație la generație, tentația drogurilor în rândul adolescenţilor devine din ce în ce mai puternică. Mulți pică în capcana substanțelor interzise şi foarte puțini reușesc să scape.

"După multe încercări și multe drumuri la psihologi, tratamente, am aflat de programul de reabilitare. Inițial nu am vrut să merg… M-a ajutat să văd altfel viața și responsabilitățile pe care le am". Este mărturia unuia dintre consumatorii care au reușit să scape din infernul narcoticelor.

Pentru fiecare tânăr salvat însă, alţi 10 sunt tentaţi să încerce stupefiante. Nu doar anturajul îi introduce, acum, în lumea drogurilor.

Părinţii care vor să fie "cool" ajung dealeri pentru proprii copii

"Am avut copii care au consumat pentru prima oară droguri în cadrul familiei, părinții crezând că sunt părinți cool. Copilul nu s-a oprit, ci a ajuns la un policonsum", explică Ramona Dabija de la Agenția Antidrog.

Este felul în care părinții speră că își țin, în acest fel, copiii sub control. Mama lui Vlad Pascu, de exemplu, a fost acuzată de două tinere care participau la petrecerile fiului că aducea substanţe interzise şi pastile pentru boli grave, care se dau cu o reţetă specială. Ea nu a fost însă pusă sub acuzare pentru acest lucru.

Un fenomen care, în București, este cu siguranță cel mai des întâlnit pe Aleea Livezilor, din Ferentari. Locul în care adulții se droghează cot la cot cu copiii. Și locul în care polițiștii înregistrează cele mai multe decese din cauza drogurilor.

Agenția Națională Antidrog trage un semnal de alarmă: vârsta de 11 ani este cea mai fragedă vârstă la care o persoană a consumat narcotice. Experții cer rapid măsuri din partea statului pentru ca minorii să stea departe de acest flagel.

"Prin crearea de abilități în rândul copiilor, astfel încât ei să poată să spună nu când li se oferă droguri. Categoric mediul urban este mai expus consumului de droguri în rândul adolescenților pentru că există și o tentație mai mare, o ofertă mai mare", a adăugat Ruxandra Iliescu, specialist studiu consumatori.

Dacă până acum canabisul era cel mai întâlnit drog, specialiștii atrag atenția: cocaina devine din ce în ce mai populară în România. Din 50 de persoane, cel puțin una a încercat această substanţă de-a lungul vieții. Iar una din 70 de persoane a testat ecstasy.

