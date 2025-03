Mucenicii glazuraţi şi parfumaţi cu diferite arome dispar rapid din această cofetărie. Cu ciocolată, fructe, vanilie sau nucă caramelizată, oricine găseşte ceva pe gustul lui.

"Am ales să fac şi cu ciocolată, şi cu vanilie pentru că sunt foarte multe persoane care au intoleranţe la miere de albine, la nucă şi atunci de adaptăm. Fisticul e vedeta în ultimul an şi mai nou ceva mai fresh este varianta cu vanilie şi căpşuni. Poate să ajungă un mucenic, de exemplu, cu nucă, între 25 şi 35 de lei, iar cei cu ciocolată, în funcţie de tipul de ciocolată, până la 45 de lei", spune Anca Bulboacă, cofetar.

S-a ajuns și la deserturi noi

O invenţie în materie de mucenici artizanali este şi mucessantul, adică o combinaţie între mucenic şi croissant, cu un aluat fraged şi foarte, foarte bun!

"Fisticul aduce o altă notă faţă de nucă. Aluatul de croissant vine şi cu o altă textură faţă de cea a aluatului de cozonac, e puţin mai crunchy şi mi se pare mai interesant. I-am lansat de la 1 Martie, doar că oamenii au venit de la 15 februarie să întrebe de ei!", a precizat Cristian Negoiţă, proprietar de brutărie artizanală.

Clienţii sunt cei mai încântaţi de desertul tradiţional: "De ceva ani călătoresc la Iaşi, în Moldova şi îmi plac foarte mult mucenicii de acolo şi ce am găsit aici mi s-a părut perfect!", a declarat o persoană.

Cofetarii fac și combinaţii între mucenicii moldoveneşti şi cei olteneşti. Mulți şi i-au rezervat încă de acum o lună. Costă 115 lei un kilogram, dar abia se mai găsesc.

Reţeta "perfectă" de mucenici

Andreea Moldovan, cofetar, a dezvăluit secretul reţetei perfecte de mucenici: "Eu am crescut cu mucenicii ăia în zeamă, nu cu aceştia copţi. Şi am luat scorţişoara din mucenicii în zeamă şi am adăugat-o în nuca asta coaptă. Şi punem şi multă miere, adică e o combinaţie din asta. n-ai cum să dai greş! De la un an la altul facem dublu, dublu, dublu, anul acesta îi avem o lună. Am văzut o postare pe Instagram şi am zis că trebuie neapărat să-l încerc, pentru că arăta foarte bine şi tocmai ce am luat o gură şi este foarte gustos şi însiropat!".

Pe 9 martie, în funcție de fiecare zonă a țării, tradiţia spune că se mănâncă mucenici. În Moldova, unde mai sunt numiți și sfințișori, sunt copţi în aluat de cozonac și au forma cifrei 8. În sudul ţării, mucenicii își păstrează aceeași formă, doar că sunt mai mici și se pregătesc fierți în apă cu zahăr, scorțișoară și nucă.

