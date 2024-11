Evenimente în Bucureşti, în weekendul 23-24 noiembrie. Ce nu trebuie să ratezi

După o săptămână de lucru complicată, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate indoor a devenit dominant.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la târguri, expoziţii şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekend-ul 23-24 noiembrie

Pentru sâmbătă, 23 noiembrie 2024, vă recomandăm piese de teatru precum Burlac la 40 de ani, la Teatrul Roșu, de la ora 17.00, O căsnicie liniştită, la Teatrul Elisabeta, de la 18.00, Anna Karenina, la Teatrul Mic, de la 18.30. De la 19.00 se joacă mai multe piese de teatru precum Capșa noaptea, la FF Theatre, E vina ta!, la TNB, Orchestra Titanic, laTNB, Titanic vals, tot la TNB, SF (Super fragil), la Teatrul Excelsior, Family.exe, la Teatrul Bulandra şi Bădăranii, la Teatrul Nottara.

Pentru duminică, 24 noiembrie 2024, vă recomandăm piese de teatru precum Bădăranii la Teatrul Nottara, de la 12.00, Frumosul și Bestiil, la FF Theatre, de la 15.00, Despre dragoste, cu ură, la Teatrul Elisabeta, tot de la 15.00, Cuplu’ ideal, la Teatrul Roșu, de la 17.00, Anna Karenina, la Teatrul Mic, de la 18.30, Fericirea în cinci pași. Iar de la ora 19.00 sunt programate mai multe piese de teatru precum Comedie antimotivațională, la FF Theatre, Procesul lui Eichmann, la TNB, Dineu cu proşti, la TNB, Micul infern, tot la TNB şi Foxfinder, la Teatrul Excelsior.

Concerte în Bucureşti, în weekend-ul 23-24 noiembrie

Din punctul de vedere al concertelor, sâmbătă, 23 noiembrie 2024, cap de afiş pare să fie spectacolul lui Horia Brenciu – Fac ce-mi spune inima – SHOW, la Sala Palatului, de la ora 19.30. La ora 19.00 Nanowar of Steel & Niște Băieți vă dau întâlnire la club Quantic, iar la Ateneul Român este Recital cameral cu Valentin Șerban. Tot de la 19.30, Taraful de la Vărbilău vă aşteaptă la 14th LANE. Iar de la ora 20.00 vă aşteaptă mai multe concerte precum Stella Rose, la Control Club, Marcian Petrescu BluesHarp Band – „Blues Harp Meltdown”, la The Pub – Universității şi Miss Diki&co, la JazzBook.

Duminică, 24 noiembrie 2024, bucureştenii se pot delecta cu concerte susţinute de Horia Brenciu – Fac ce-mi spune inima – SHOW 3, la Sala Palatului, de la ora 19.00, Satoshi, la Quantic, tot de la 19.00, Focul Viu, la The Pub – Universității, de la ora 20.00, iar de la ora 21.00 este concert Arthur Project – Joc’n Rock și voie bună la Hard Rock Cafe.

Petreceri în Bucureşti, în weekend-ul 23-24 noiembrie

Sâmbătă, 23 noiembrie 2024, în Bucureşti sunt organizate câteva petreceri extrem de interesante. De exemplu, de la ora 20.30 este Havana pary by The Cuban Project, la Restaurant Elisabeta, iar de la 21.00 este Aniversare 20 ani, la B52 The Club. Iar de la ora 22.00 vă aşteaptă mai multe petreceri precum Saturday Dive w Cabaret Show, la Beluga Music & Cocktails, Bucharest Tekno Unit Special Edition with SWAMP DJ’s |CZ|, la Club Fabrica, Hai să facem amintiri cu Dj Eddy, la Club Șurubelnița, Generația Retro, la Club Azero, Pillow Talk w. Andrei Cristea & Louis Florea & The Masters, la Apollo111 Barul & Terasa, ctrl nights: Duro Disco, la Control Club, iar de la ora 23.00 este Devilish Night w/ Eugen Rădescu & Zook în Control Club.

Expoziţii în Bucureşti, în weekend-ul 23-24 noiembrie

De la ora 10.00 puteţi vizita mai multe expoziţii în Bucureşti. Vechi cărți românești cu steme domnești și stihuri poeticești, la Palatul Suțu, Omul Aman – Înscrisuri, marafeturi și alte fasoane, la Muzeul Theodor Aman, Dinamica palatelor voievodale de la București și Târgoviște în perioada medievală, dar şi Arheologie digitală: Trecutul medieval al Bucureștiului dintr-o perspectivă ceramică, la Palatul Suțu. Iar de la 11.00 puteţi vizita Monstrul, pătratul și hohotul, la MARe.

De la ora şi 12.00 puteţi vizita mai multe expoziţii la Art Safari, precum expoziţia Maria a României | Regină și artistă, alături de „Femeile Pictore și Sculptore, Cecilia Cuțescu-Storck | Prima femeie profesor de artă din Europa, Young Blood 3.0 | Noul val de artiste contemporane, Sibylle Bergemann | Modă, artă, cultură prin lentila unei femei.

Festivaluri în Bucureşti, în weekend-ul 23-24 noiembrie

De la ora 10.00, ciocolatierii români își lansează colecțiile de dulciuri și cadouri pentru sărbătorile de iarnă, la Chocolate Saga, la Sala Polivalentă.

De la ora 21.00 puteţi participa la Iridescent, un festival internațional de dans contemporan și alte reconfigurări ale sensibilului, ce se va ţine în Sala Pictura a Teatrului Național Ion Luca Caragiale.

