Evenimente în Bucureşti, vineri 23 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru vineri, 23 octombrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Bulgarii de la The Powerslave susţin un concert vineri, 23 octombrie, în Encore Club din Bucureşti - zilesinopti.ro

Vineri, 23 octombrie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 23 octombrie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 23 octombrie 2026

De la ora 17.00 se joacă "Tristețe și bucurie în viața girafelor", la Teatrul Mic - Sala Studio, iar de la ora 18.00 se joacă "Pinocchio", la Teatrul Ion Creangă, "Regele Lear", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Ion Caramitru, şi "Richard al III-lea", la Teatrul Național de Operetă și Musical "Ion Dacian".

Articolul continuă după reclamă

De la ora 19.00 se joacă "Frumos e în septembrie la Veneția", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, "Nebun din dragoste", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, sau "Patimile sexului frumos în Epoca de Aur", la Teatrul Nottara - Sala George Constantin.

Concerte în Bucureşti, vineri 23 octombrie 2026

De la ora 19.00, Julia Hagen susţine un concert vocal-simfonic la Ateneul Român. Trupa Blaze susţine un concert în Expirat Halele Carol, de la ora 19.00.

Martin Schirenc susţine un concert în Quantic Pub, de la ora 19.00. Bulgarii de la The Powerslave susţin un concert tribut Iron Maiden în Encore Club, de la ora 20.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, vineri 23 octombrie 2026

De la ora 19.30, în Sala Apollo se joacă meciul de handbal masculin dintre CSM Bucureşti şi CSM Constanţa.