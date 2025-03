La ora de folclor au participat elevii din clasa a treia şi a patra ai Școlii Generale "Iacob Mureșianu" din Braşov. Copiii au aflat despre portul popular din zona Bistriței și au țesut cu ițe, la un război în miniatură.

"Mergem în şcolile din Braşov şi le prezentăm copiilor un costum popular, un obicei tradiţional, un lătuar cum a fost astăzi", a declarat Gabriela Bularca, referent Centrul Cultural Reduta.

Oră de folclor pentru elevii unei şcoli generale din Braşov

Elevii s-au lăsat purtați de ritmurile energice ale melodiilor interpretate la acordeon de lăutarul Ioan Mezei, interpret de muzică populară din Pucăreni, județul Brașov.

Încă de la începutul orei, elevii au fost foarte atenţi şi entuziasmaţi.

"Am cântat, şi am dansat, şi am făcut la război mi-a plăcut super tare". Mi-a plăcut atmosfera, că am făcut horă. A fost frumos, foarte frumos", spun elevii.

"Copii sunt încântaţi şi aşteaptă cu drag următoarea activitate", a declarat Cosmina Vasîi, profesor învățământ primar.

"În interiorul lor cum spuneam nu mă repet are un depozit. Depozitul ăla trebuie epreimentat şi trebuie cineva să-l mişte, să eschidă cutia aia. Să deschidă capacul ăla, doar atât le trebui la copii, să le deschizi capacul ăla al bucuriei şi imediat se revarsă", a declarat Ioan Mezei, lăutar.

Această activitate face parte dintr-un program mai amplu desfășurat la Brașov din 2006, care urmărește promovarea tradițiilor locale în rândul tinerelor generații.

