Starea traficului, 15 octombrie 2026. Circulaţia din mai multe judeţe, afectată de ceaţă

Reprezentanţii Centrului INFOTRAFIC, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, au oferit noi detalii despre starea traficului din România, joi, 15 octombrie 2026.

Circulaţia din mai multe judeţe, afectată de ceaţă - Profimedia (imagine ilustrativă)

Conform reprezentanţilor INFOTRAFIC, vizibilitatea în trafic este redusă, din cauza ceții, la sub 200 metri, izolat la sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele Giurgiu, Olt, Teleorman și Vaslui.

Nu sunt semnalate accidente care să impună oprirea circulației pe drumurile naționale sau pe autostrăzi.

Se recomandă conducătorilor auto să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să crească distanța de siguranță între autovehicule, să nu se angajeze în depășiri riscante! De asemenea, şoferii nu trebuie să oprească pe benzile de rulare sau pe cea de urgență de pe autostrăzi!