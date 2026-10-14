Adversarele echipelor româneşti din EHF European League la handbal feminin

Corona Braşov şi Dunărea Brăila sunt două dintre reprezentantele României în EHF European League - Profimedia

Cele trei formaţii vor evolua în turul III al competiţiei, ultimul tur eliminatoriu înainte de faza grupelor. După ce a trecut, 32-25 şi 26-28 cu Steaua Roşie Belgrad, din Serbia, Corona Braşov urmează să lupte cu echipa franceză Chambray, pentru accederea în faza grupelor.

După ce a trecut, 39-24 şi 29-28, de Metzingen, din Germania, SCM Râmnicu Vâlcea dă piept cu MKS Lublin, din Polonia, pentru accederea în faza grupelor.

Calificată direct în turul III, Dunărea Brăila dă piept cu Molde, din Norvegia, pentru accederea în faza grupelor.

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Meciurile din turul III al EHF European League se joacă pe 7-8 noiembrie, turul, şi pe 14-15 noiembrie, returul.