Jucătoarea română de tenis de masă Bernadette Szocs are asigurate două medalii la Campionatul European de tenis de masă de la Ljubljana, Slovenia, competiţie care se vede LIVE în AntenaPLAY .

Bernadette Szocs, două medalii asigurate la Campionatul European de tenis de masă

Joi, Bernadette Szocs s-a oprit în semifinalele probei de dublu mixt, alături de Eduard Ionescu. Cei doi au fost învinşi, 0-3 la seturi, de echipa germană Benedikt Duda/Nina Mittelham. Cu toate acestea, Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu rămân cu medalia de bronz, ambele echipe învinse în semifinale fiind medaliate cu bronz.

Totuşi, tot joi, Bernadette Szocs şi-a asigurat şi calificarea în semifinalele probei de dublu feminin. Ea şi Elizabeta Samara au trecut în sferturi, 3-1 la seturi, de Sabine Winter şi Ying Han, reprezentantele Germaniei. Asta înseamnă că Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara au asigurată medalia de bronz. Cele două vor juca, pentru accederea în marea finală, cu echipa alcătuită din Tatiana Kukulkova, din Slovacia, şi Natalia Bajor, din Polonia.

Până atunci, însă, Bernadette Szocs urmează să evolueze, joi, şi în competiţia de simplu feminin, unde o va înfrunta pe Alexia Nodin, reprezentanta Franţei.