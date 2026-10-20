Ce se întâmplă cu Cristiano Ronaldo, după ce a fost suspendat de Federaţia Portugheză 

Reprezentanţii Federaţiei Portugheze de Fotbal au anunţat, luni seara, că au decis suspendarea pentru o lună a legendarului Cristiano Ronaldo.

Fotbalistul, care a fost amendat şi cu 255 de euro, a fost sancţionat pentru că a părăsit, cu de la sine putere, cantonamentul naţionalei Portugaliei pe 30 septembrie, într-o perioadă în care trupa antrenată de Jorge Jesus era angrenată în programul de meciuri jucate în UEFA Nations League, în perioada 24 septembrie - 4 octombrie 2026.

Cristiano Ronaldo a decis să părăsească echipa din cauza unor divergenţe avute cu selecţionerul Jorge Jesus, fiind nemulţumit de modul în care acesta l-a tratat, dar şi pentru că l-a obligat să se încălzească 30 de minute în Norvegia - Portugalia 1-2, fără să-l trimită pe teren.

În cele din urmă, cele două părţi par că au îngropat securea războiului, astfel că este de aşteptat că fostul fotbalist de la Real Madrid, Juventus Torino sau Manchester United să fie chemat din nou la naţionala Portugaliei pentru meciurile cu Danemarca (14 noiembrie, acasă) şi Ţara Galilor (17 noiembrie, deplasare), ultimele din faza grupelor UEFA Nations League.

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Cristiano Ronaldo va fi disponibil pentru a fi selecţionat din nou la naţionala Portugaliei pentru că suspendarea de o lună intră în vigoare de la 30 septembrie, respectiv din momentul în care legendarul fotbalist a părăsit cantonamentul naţionalei Portugaliei.