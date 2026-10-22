Christian Horner, dezvăluiri despre cum ar fi putut să ajungă Lewis Hamilton la Red Bull Racing în 2013

Christian Horner, fostul şef al echipei de Formula 1 Red Bull Racing, a făcut dezvăluiri despre momentul în care pilotul britanic Lewis Hamilton ar fi putut ajunge la echipa pe care a condus-o timp de două decenii.

Hamilton, 41 de ani, de şapte ori campion mondial de Formula 1, şi-a încheiat colaborarea cu McLaren la sfârşitul lui 2012 şi a fost curtat intens de mai multe echipe.

În cele din urmă, britanicul a ajuns la Mercedes, grupare cu care a ieşit de şase ori campion mondial, deşi ar fi putut foarte bine semna şi cu Red Bull, conform dezvăluirilor făcute de Horner.

"Când a fost stabilită o întâlnire secretă cu Lewis, la casa lui Adrian Newey (n.r. - şeful tehnic de la Red Bull), de lângă Ascot, intuiţia mea s-a confirmat. Lewis voia să plece de la McLaren, iar noi eram destinaţia lui preferată. «Ce ar trebui să fac pentru a mă alătura echipei voastre?», a întrebat el, în timp ce ne aşezam la masă", a fost mesajul transmis de Horner.

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Horner mai spune că "Newey era în extaz la gândul unei posibile angajări a lui Hamilton, dar Helmut Marko, consilierul pentru sporturi cu motor de la Red Bull, era neimpresionat, chiar îngrijorat".

În cele din urmă, transferul lui Hamilton la Red Bull Racing a picat din cauza salariului mult prea mare cerut de acesta, sumă care ar fi putut da peste cap întregul sistem financiar gândit de cei de la Red Bull.