"Credeam că mă distrez... Alcool şi droguri". Decăderea ciclistului Christophe Moreau, după succesul de la Turul Franţei în 2000. A ajuns la închisoare şi dezintoxicare

Căderea a fost dură şi violentă pentru Christophe Moreau, relatează news.ro. Perioada de după cariera în ciclism a fost o adevărată coborâre în infern pentru cel care a ocupat locul patru în Turul Franţei din 2000. Fostul ciclist francez, în vârstă de 52 de ani, s-a cufundat în alcool şi droguri până când a fost condamnat, la începutul anului, la o lună de închisoare şi apoi trimis la dezintoxicare. Totul a luat-o razna în ziua în care Christophe Moreau, aflat într-o stare de ebrietate foarte avansată, şi-a ameninţat fosta soţie cu moartea în timp ce vorbea la telefon cu fiica sa.

Decăderea lui Christophe Moreau

"Când am fost în custodia poliţiei, mi-au pus o înregistrare cu ceea ce am spus. Şi am auzit un nemernic vorbind cu fiica mea şi ameninţând-o pe mama ei. Acel nemernic eram eu! M-am comportat ca un om pierdut şi a trebuit să plătesc", a declarat fostul rutier pentru Le Parisien.

Fostul ciclist şi-a dat seama de ravagiile pe care alcoolul şi substanţele ilegale le-au lăsat asupra vieţii sale. "Rareori beam singur. Dar un pahar, apoi altul... Şi chiar lucruri mai rele, cu toate rahaturile pe care ţi le poţi imagina. Cocaina, de exemplu. Pentru că voiam să petrec fără să obosesc. Porecla mea în branşă este "cel mare". Şi am vrut să o justific. E atât de stupid şi de penibil când mă gândesc la asta", explică Moreau înainte de a conchide:

"Şi am căzut şi în alte capcane, cum ar fi să vreau să plac un pic prea mult. Eram cu adevărat obsedat de ideea de a face pe plac oamenilor şi de a rămâne în centrul lucrurilor. Să fiu în continuare cel pe care toată lumea îl admira, chiar dacă mă pierdeam. Mi-am dat seama de acest lucru după tratamentul de dezintoxicare impus de judecător în urma detenţiei mele. Înainte de asta, eram sigur că deţin controlul. Credeam că mă distrez, când de fapt mă afundam".

Christophe Moreau, care locuieşte acum în micul sat Porrentruy din cantonul elveţian Jura, spune că se simte mai bine şi că petrece cât mai mult timp posibil cu fiicele sale.

